La cucina è la nostra passione. Ma vogliamo un elettrodomestico economico e veloce che possa esaudire tutti i nostri desideri.

La nostra vita frenetica ci impone ritmi sempre più pesanti: quando finalmente abbiamo due minuti di relax vogliamo impiegarli al meglio. Magari facendo più cose contemporaneamente.

Cerchiamo, quindi, un elettrodomestico pratico, che ci faccia risparmiare tempo e denaro. Su cosa possiamo indirizzarci? C’è qualcosa che fa al caso nostro?

Questo robot da cucina economico e pratico ci farà preparare deliziose ricette in poco tempo

L’elettrodomestico cha fa per noi è uno solo: il minipimer.

Conosciuto anche come frullatore ad immersione, questo accessorio da cucina è utilissimo per frullare e mescolare sia cibi solidi che liquidi. Questo mixer lo si trova in due formati: quella classica e un po’ datata è nota per essere un unico tritatutto da collegare alla presa elettrica con all’interno le lame rotanti. L’altra, sicuramente più moderna, è caratterizzata da una barra ad immersione a cui si possono inserire diverse tipologie di lame. Inoltre, quest’ultimo può essere ad alimentazione elettrica o a batteria ricaricabile.

Ricordiamoci poi che alcuni di questi modelli possono essere usati anche mentre il contenitore è sul fornello accesso! Questo ci darà addirittura la possibilità di frullare le verdure per ottenere una minestra istantanea. Teniamo sempre conto di questa mirabolante caratteristica quando ci apprestiamo a scegliere il modello più adatto a noi.

Veramente economico e pratico

Questo robot da cucina ci stravolgerà davvero la vita. Potremo triturare facilmente il prezzemolo, fare un frullato, mischiare una salsa da aggiungere ad un nostro contorno. Tutte faccende che potremo sbrigare nel minor tempo possibile. E con il solo utilizzo del minipimer!

I modelli ad uso casalingo godono della possibilità di scegliere molteplici accessori: potremo infatti avere a disposizione sia il classico tritatutto che il contenitore ad immersione. Potremmo acquistare la frusta da utilizzare per i nostri dolci o l’alternativa per preparare la purea di patate. Addirittura, alcuni modelli ci permettono di utilizzare la funzione del sottovuoto.

Tutto questo potrà essere facilmente lavato in lavastoviglie e sarà facilmente acquistabile. Infatti, molti siti di e-commerce ci propongono giornalmente offerte speciali per acquistare il modello top di gamma a meno di 100 euro!

Non ci resta altro da fare che scegliere ed acquistare il modello che più ci piace. Questo robot da cucina economico e pratico ci farà preparare deliziose ricette in poco tempo e ci stravolgerà positivamente la vita.

Approfondimento

Se al Lettore interessa l’argomento si consiglia la lettura.