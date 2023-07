Uno spettacolo naturale emozionante a luglio totalmente gratuito in uno dei luoghi più belli d’Italia  

Gli spettacoli più emozionanti sono spesso praticamente gratuiti. Tutto ciò che dobbiamo fare è prendere il nostro spirito dell’avventura e metterci in viaggio.

Guadagneremo ricordi, splendide fotografie, ed un senso di armonia e bellezza di uno dei luoghi più belli in Italia, nella Piana di Castelluccio di Norcia, visto che è in atto il tardivo spettacolo della fioritura. Un vastissimo altipiano si colora di fiori di tutte le sfumature; papaveri, violette, narcisi, la senape selvatica con il suo giallo ocra e persino il celeste dei fiori delle lenticchie. Il tutto è ancora incredibilmente a disposizione, e si tratta di uno spettacolo naturale emozionante a luglio totalmente gratuito sul tetto dell’Umbria.

Tre attività da non perdere

Gli appassionati della fioritura di Castelluccio di Norcia, in quell’estrema parte di Umbria che tocca le Marche nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini, crederanno forse di essersi perso lo spettacolo, per quest’anno. Infatti quando le nevi si sciolgono, inizia un lento risveglio della natura che tra maggio e giugno colora tutta Castelluccio. Ma quest’anno, grazie ad un maggio nevoso prima, e piovoso poi, la natura ha rallentato il proprio ciclo. Il risultato è che ancora possibile, nel pieno del mese di luglio, osservare lo spettacolo.

Chissà che approfittando del periodo tardo non si possa apprezzare lo spettacolo in relativa quiete. Gli anni scorsi, specie il fine settimana, erano moltissimi gli appassionati che si godevano lo spettacolo. Le regole sono poche, ma importanti: i campi non si possono calpestare. Infatti, la piana è dedicata alla coltivazione della preziosissima lenticchia di Castelluccio di Norcia, tutelata da un marchio di eccellenza.

È possibile parcheggiare presso gli appositi posteggi; da qui, è possibile procedere a piedi lungo la strada, oppure utilizzare l’apposito bus che si può prenotare presso il sito Parchiaperti.it . Cosa possiamo fare per rendere indimenticabile la nostra gita? Oltre a scattare splendide foto (la luce delicata dell’alba e del tramonto è da privilegiare), possiamo compiere un trekking sull’adiacente Monte Vettore. La destinazione più gettonata è quella del Lago di Pilato, un lago glaciale che conserva delle forme di vita studiate per essersi conservate intatte nei millenni.

Uno spettacolo naturale emozionante a luglio totalmente gratuito sul tetto dell’Umbria

Il piccolo paese di Castelluccio di Norcia merita uno sguardo. Purtroppo, una parte del paese non è raggiungibile, a causa delle conseguenze del terremoto. Tuttavia, è possibile godere dello splendido panorama e di una pausa di ristoro presso i bar e le tavole calde. Non molto distante, ecco la splendida Norcia, uno dei tesori del medioevo italiano, nonché luogo di San Benedetto, che qui costituì il suo ordine. Le famose norcinerie, assieme al tartufo, sono le specialità della zona. Non molto lontano, come se non bastasse, c’è Monteleone di Spoleto, il paese umbro che si dichiara il luogo di origine della carbonara.

Viaggiare apre la mente, spesso senza rovinare il portafogli. Alcuni paradisi vicino all’Italia sono da non perdere. Forse dovremmo pensarci.