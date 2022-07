Quando facciamo la spesa al supermercato, spesso ci fermiamo al banco frigo dei formaggi per controllare la qualità dei prodotti. Questo per un probabile acquisto. Il formaggio è infatti un alimento che ci piace molto e che amiamo consumare a casa nei più svariati modi. Ne tagliamo un pezzetto con un coltello per assaggiarne la bontà. Oppure lo tagliamo a tocchetti per preparare un aperitivo e lo condiamo con qualcosa di gustoso. Per abitudine riponiamo il nostro prezioso formaggio nel frigo, badando a consumarlo entro la data di scadenza indicata.

Ma ecco l’amara sorpresa. Quando apriamo il frigo per riprenderlo, troviamo sulla sua superficie della muffa. Per cui, a malincuore e anche con rabbia, dobbiamo buttarlo via. L’odiosa formazione di muffa, che rovina inevitabilmente il cibo, può insorgere anche quando il formaggio è conservato in cantina. Ne scopriremo quindi le cause insieme a semplici accorgimenti per evitare questo problema.

Le cause

Quando mettiamo un formaggio in frigo e lo ritroviamo con la muffa, la causa risiede innanzitutto in una temperatura non adeguata impostata all’elettrodomestico. Ma non solo. Sulla comparsa della muffa incide il modo in cui abbiamo conservato il formaggio. Oppure, sicuri di fare la cosa giusta, secondo un consiglio conosciuto, mettiamo il formaggio in cantina. Ma, ciononostante, la muffa compare lo stesso. La causa è la troppa umidità, ma anche la condizione stessa del formaggio che qui abbiamo riposto. Approfondiamo ora gli argomenti citati, fornendo le soluzioni.

Per evitare la muffa sul formaggio in frigorifero e in cantina bastano pochi e semplici accorgimenti

Possiamo evitare che sul gustoso formaggio che abbiamo messo in frigo si formi la muffa prima della data di scadenza. E possiamo farlo regolando adeguatamente la temperatura dell’elettrodomestico, che deve essere di 4 °C. Se apriamo il formaggio per gustarne un pezzo, cerchiamo di non richiudere la sua confezione con la plastica trasparente per alimenti. Questa, infatti, trattiene l’umidità e favorisce l’avvento della muffa. Meglio avvolgere il formaggio in un foglio di carta assorbente da cucina.

Per quanto riguarda la cantina, per molti sarebbe il posto migliore per conservare il formaggio. Ma, anche qui, potrebbe capitare di rinvenire della muffa sull’alimento. Questo a causa della troppa umidità ma, soprattutto, perché in cantina non è stato conservato il formaggio giusto. Nelle cantine, infatti, si devono conservare esclusivamente le forme intere di formaggio, quindi non parti tagliate. E neanche quelli leggeri e cremosi. La temperatura ideale è poi quella compresa tra gli 8° e i 10°C. Troppo freddo, troppa areazione e troppa umidità potrebbero far comparire la muffa. Resta poi sempre fermo, anche in cantina, il consiglio dell’avvolgimento del formaggio in carta assorbente e mai in pellicola per alimenti. Per evitare la muffa sul formaggio, in frigo e cantina, dunque, si devono ricordare questi accorgimenti.

