Per tante persone manca ancora molto al momento delle ferie ma, nonostante ciò, molti di noi pensano già alle vacanze estive. Questo è senza dubbio il momento migliore per prenotare se vogliamo risparmiare e viaggiare spendendo poco. Le giornate piacevolmente calde e soleggiate, tipicamente primaverili, rendono meno insopportabile l’attesa delle vacanze. E così possiamo scegliere di fare una semplice gita fuori porta e scoprire luoghi sempre nuovi. L’Italia ci offre un ventaglio di offerte incredibili che spaziano dalle città d’arte a borghi sul lago, mare e montagna. Oggi vogliamo suggerire un luogo che si trova vicino a Bologna e che possiede un fascino davvero particolare.

La città dei murales artistici

A meno di un’ora dalla stupenda città di Bologna, c’è un borgo in grado di riservare straordinarie sorprese. Dozza è un borgo medievale ed è considerato tra i più caratteristici del nord Italia. Sembra uscita da una galleria d’arte questa cittadina magnifica che possiede una caratteristica unica nel suo genere. Centinaia tra edifici, case e palazzi del centro storico sono decorati da incantevoli murales colorati. Ad ogni angolo di Dozza basterà alzare lo sguardo per rimanere meravigliati. Non è un caso se ogni due anni qui si tiene la Biennale del Muro Dipinto, una manifestazione di alto rilievo internazionale.

È un museo a cielo aperto questo borgo colorato a 2 passi da Bologna e basta un solo giorno per visitarlo

Una delle opere più suggestive e caratteristiche di Dozza è senza dubbio il Rivellino. Questa struttura fortificata risale al 1300 e secoli dopo al suo interno è stata ricavata una porta. Sopra l’arco possiamo notare la presenza di un orologio e tutto intorno dei murales contemporanei che rendono questo edificio davvero unico nel suo genere. Passeggiando per il centro, in via XX Settembre troviamo “L’angelo di Dozza”. Quest’opera ha come soggetto una figura con ali rosa delicatamente poggiata sulla porta della facciata, quasi a voler proteggere il borgo.

Proseguendo per le vie del centro storico ci ritroveremo in un’atmosfera surreale, perché ci sembrerà davvero di essere all’interno di una galleria d’arte. Infatti, alcune opere possiedono l’indicazione sul nome dell’artista, il titolo dell’opera e l’anno in cui è stata realizzata.

La Rocca e Sant’Anastasia

È un museo a cielo aperto questo borgo, ma i murales non sono l’unico punto d’interesse di Dozza. La Rocca Sforzesca è un complesso monumentale risalente al XIII secolo. Modificata nel corso dei secoli, questa fortezza medievale custodisce al suo interno un museo. Potremo visitare le stanze e vedere gli arredi delle famiglie che hanno abitato l’edificio. Dalle due torri, la maggiore e la minore, la vista panoramica sul borgo e sulla campagna circostante è davvero mozzafiato. Possiamo visitare la Rocca al costo di 5 euro ed è aperta tutti i giorni.

Invece, per gli amanti delle passeggiate panoramiche consigliamo Sant’Anastasia. Questo percorso si snoda attorno Dozza e ci permette di ammirarla da un punto di vista diverso. Anche detta “La passeggiata degli artisti”, via Sant’Anastasia è lunga appena 250 metri ma vale la pena percorrerla. I pannelli che incontreremo nel percorso illustreranno il paesaggio circostante attraverso gli occhi di alcuni importanti artisti contemporanei.

