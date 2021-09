I caldi giorni di agosto sono un ricordo per la maggior parte degli italiani ormai al rientro dalle vacanze. La nostalgia ci pervade, ripensando a quei momenti di relax totale in riva al mare cristallino. A settembre, di solito, si tenta di riorganizzare le idee e i primi lavori di casa iniziano.

C’è, però, chi ha dei progetti diversi o non ha ancora fatto le valigie per quest’anno. In questo caso potrebbe trovare ancora degli spunti interessanti per concedersi qualche giorno di ferie. Settembre può essere il mese perfetto per partire per il mare senza il traffico e la folla tipici di agosto. In più, il clima mite permette di godersi al massimo i giorni di vacanza.

Tra le tante località che vale la pena di visitare, ne abbiamo selezionata una che merita assolutamente una tappa. A breve, appunto, vedremo che questo borgo di mare è l’occasione d’oro per passare attimi indimenticabili anche a settembre.

Tra terra e mare ecco la meta da sogno da non perdere

Tutti conosciamo la straordinaria bellezza degli angoli del Sud Italia. Alcuni sono davvero noti, altri sono perle ancora poco esplorate. Nella magnifica Puglia, ai piedi del promontorio del Gargano, sorge un borgo unico per il suo fascino: Mattinata. Ma cos’ha di speciale questo piccolo centro situato proprio sul tacco del nostro Paese?

Il mare turchese e la spiaggia da cartolina sono i veri cavalli di battaglia di Mattinata. Nonostante ciò, anche molti altri centri della Puglia, e non solo, possono vantare questi pregi. Ciò che realmente distingue questo borgo è la capacità di avere tutto, ma proprio tutto.

Non solo acque limpidissime, ma anche monti e colline si ergono sotto e attorno a questo suggestivo centro. Parliamo dei colli di Castellacelo e Coppa della Madonna e dei monti Sacro e Saraceno. Su quest’ultimo gli appassionati di storia potranno ammirare ciò che rimane di un’antica necropoli risalente all’età del bronzo.

Tutto il paese gode poi di una cornice verde, formata da distese di mandorli, ulivi e fichi d’India davvero suggestiva. Ma come non citare le meravigliose spiagge e calette incontaminate che rendono ancora più unico e irresistibile il paesaggio di Mattinata? Baia delle Zagare e la spiaggia di Mattinatella sono tra le mete imperdibili per concedersi un po’ di riposo in riva al mare.

Insomma, la Puglia può essere una delle mete predilette per le vacanze di settembre e Mattinata non fa eccezione. Il clima ancora mite e le bellezze paesaggistiche rendono questa terra un’avventura strepitosa.