In Italia esistono parecchie località mozzafiato che, però, per un motivo o per l’altro non hanno raggiunto la fama che meritano. Oggi parliamo di una di queste, ovvero una perla della parte orientale della Liguria. Infatti, questo borgo arroccato sul mare è tra i più belli d’Italia e vanta un’atmosfera magica e indimenticabile. Scopriamolo insieme.

L’area delle Cinque Terre

Da alcuni giorni internet sta letteralmente impazzendo per le Cinque Terre, area compresa fra la parte finale della Liguria e quella iniziale della Toscana. Il motivo è semplice: è da poco uscito “Luca”, uno dei primi film della Pixar ambientati nella nostra bella penisola. La vicenda si concentra in una città immaginaria chiamata Portorosso che però richiama in tutto e per tutto Monterosso. In effetti queste cinque città a strapiombo sul mare regalano sia dei panorami mozzafiato che un mare cristallino e per questo sono fra le più famose nella regione. Però ci sono alcune località vicine che sono altrettanto suggestive.

Questo borgo arroccato sul mare è tra i più belli d’Italia e vanta un’atmosfera magica e indimenticabile

Una di queste è Tellaro, una frazione di Lerici situata nella provincia di La Spezia. Questo meraviglioso borgo di pescatori si specchia nelle acque trasparenti del Golfo dei Poeti. Ci vogliono solamente due ore per visitarlo nella sua totalità. Un primo punto da non perdere è sicuramente piazzetta della Marina, dove ci si può fermare per un pasto in una delle tipiche osterie. Nelle sue vicinanze di può trovare il Grò, un delizioso scoglio che ci potrà dare una vista panoramica completa ed indimenticabile. Un altro luogo da fotografare è la chiesa di San Giorgio, adagiata su una lingua fatta di roccia vicino al mare. Infine consigliamo anche una passeggiata vicino alla Galleria Sottoria, un’architettura militare fornita di diciassette finestre che era utilizzata per la difesa del territorio.

Approfondimento

“Il nuovo film della Disney è ambientato in Italia ed è veramente imperdibile”