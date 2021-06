Abbiamo visto un taglio corto super bello, e piene di entusiasmo siamo andate dal parrucchiere. Eravamo convinte di uscire dal salone esattamente come la star vista in copertina. E invece il risultato è stato un disastro. Quel taglio corto proprio non ci dona ma ormai il danno è fatto. Se a tagliare ci vuole un attimo, a far ricrescere i capelli ci vogliono mesi e mesi. Ma accelerare le cose è possibile. Vediamo come.

Capelli più lunghi e in fretta grazie a queste semplici e sane abitudini

Anzitutto armiamoci di santa pazienza e impegniamoci a mettere in pratica i consigli che stiamo per dare.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Evitare tinte e decolorazioni

I capelli trattati si indeboliscono e hanno quindi maggiori probabilità di rompersi e spezzarsi. Soprattutto decolorare la chioma significa infatti arrecare danni alla cuticola.

Dormire su una federa in raso o seta

Può sembrare strano, ma il tessuto della federa su cui poggiamo la testa per tante ore ogni notte influisce sulla salute dei nostri capelli. E la federa in cotone non facilita la crescita rapida dei capelli. Meglio utilizzare una federa in seta o in raso. Essendo materiali lisci non causano attrito né sfregamento.

Microfibra per gli asciugamani

Il gesto che facciamo di frizionare i capelli dopo la doccia stressa i capelli. Idem per il classico turbante con cui quasi tutte avvolgiamo la chioma bagnata. Soprattutto se usiamo i classici asciugamani in spugna. Con le loro fibre questi hanno la tendenza ad intrappolare i capelli fino a spezzarli. Per tutti questi gesti di beauty routine, molto meglio usare un leggerissimo asciugamano in microfibra che ha effetti molto più delicati.

Avremo così capelli più lunghi e in fretta grazie a queste semplici e sane abitudini.trucchi

E se proprio col taglio corto non riusciamo a vederci e non ce la facciamo ad aspettare qualche settimana o mese, possiamo sempre accelerare le cose con un trucchetto: applicare delle extension. Sono un po’ costose ma è importante affidarsi ad un bravo parrucchiere che utilizza prodotti di qualità. Ne abbiamo parlato nell’articolo Quali sono i tipi di extension.