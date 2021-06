Con l’arrivo dell’estate mangiamo molta frutta fresca e gustosa. Questa ci aiuta a fare il pieno di energie e ad affrontare bene le calde giornate.

Tra i tanti frutti che mangiamo in estate c’è sicuramente il melone. Ottimo sia da solo che con un po’ di prosciutto crudo, questo regala gioia e bontà ad ogni nostro pasto.

Ma sappiamo come fare per averli grandi e succosi? O dovremo sempre acquistarlo con il dubbio che non siano freschi e gustosi?

Leggendo questo articolo scopriremo che coltivare un melone è più facile del previsto e possiamo farlo proprio tutti.

Per meloni grandi e succosi bastano solo questi semplici trucchi naturali e gratuiti

Il melone è uno dei frutti più buoni che gustiamo in estate. Possiamo trovarlo in diverse varietà ed assaporarlo al meglio in numerosi piatti.

Per coltivare i nostri meloni dovremo scegliere un pezzo di terra sempre esposto al sole dove non ci sia traccia di umidità. Questo servirà alla pianta per crescere al meglio.

Dovremo coltivarli tra maggio e giugno e fare in modo che il terreno sia profondo e lavorato bene. Inoltre, sarà importante fare sì che non ci siano ristagni d’acqua e dovremo concimarlo bene.

Quando li seminiamo dobbiamo mettere 4 o 5 semi in delle buche lontane fra loro almeno 90 centimetri. Sarà importantissimo coprire il nostro terreno con dei teli di juta che andremo a bucare solo dove vogliamo seminare.

Dopo che avremo messo i semi, copriremo tutto con un po’ di terra che andremo a bagnare per renderla umida. Passati 15 giorni noteremo con piacere che inizierà la germogliazione.

Per meloni grandi e succosi bastano solo questi semplici trucchi naturali e gratuiti. Ricordiamoci sempre che i meloni sopravvivono al grande caldo ma è comunque importante irrigarli con regolarità.

Come garantirci meloni sempre grandi e succosi?

Quando coltiviamo i meloni dovremo fare molta attenzione anche alla potatura. Eseguiamola con regolarità già da quando compaiono le prime foglie.

Questo farà sì che tutti i nutrimenti della pianta vengano indirizzati ai vari frutti. Otterremo così meloni grandi e succosi che tutti ci invidieranno.

In poche semplici mosse otterremo un frutto gustoso e fresco e di nostra produzione.

