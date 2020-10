Oggi la parola d’ordine nel mondo del lavoro è produttività. Che si tratti di smartworking, lavoro a distanza o in ufficio, l’obiettivo è la produttività. Abbiamo a disposizione innumerevoli gadget per organizzare la nostra giornata lavorativa, per esempio applicazioni di messaggistica, di calendari o promemoria. Ma lo sapevi che la soluzione ai nostri problemi di produttività arriva dal passato? Ecco come aumentare la tua produttività con uno strumento low tech!

Una vecchia alleata sorprendente

Secondo uno studio pubblicato su Psychological Science, il modo migliore per aiutare la memoria è usare supporti di carta. Gli scienziati hanno infatti studiato le differenze di produttività e prestazioni degli studenti universitari. Hanno scoperto che chi scriveva su carta aveva performance molto migliori di chi prendeva appunti al PC.

La soluzione per essere efficienti sul lavoro sembra, quindi, quella di tenere un’agenda di carta. Ecco come aumentare la tua produttività con uno strumento low-tech.

Vediamo i principali vantaggi dell’usare un’agenda di carta.

I vantaggi dell’agenda di carta

a) Aiuta la memoria. Gli scienziati hanno scoperto che se scriviamo qualcosa su carta riusciamo a ricordarla molto meglio che quando la scriviamo su uno schermo. I foglietti volanti su cui riversiamo le nostre intuizioni non sono poi così cattivi.

b) Calma la mente. Scrivere su carta non fa bene solo alla memoria, ma ci aiuta a diminuire lo stress. L’atto di scrivere infatti, ci dà la sensazione di liberarci dei pensieri e svuotare la mente. Inoltre i supporti di carta sono più riposanti per gli occhi rispetto a uno schermo. Anche questo aiuta a diminuire lo stress.

c) Ci permette di tenere traccia dei nostri obiettivi. Quando scriviamo i nostri obiettivi su carta, essi ci sembrano più reali e definitivi. Lo dice la scienza. Gli studenti che mettono nero su bianco i loro piani di studio sono quelli che hanno più probabilità di realizzarli. Inoltre, una rappresentazione grafica dei nostri obiettivi ci aiuta a tenerne traccia, e ci da più soddisfazione nel raggiungerli.

L’agenda di carta è tua amica, ti svela come aumentare la tua produttività con uno strumento low tech.