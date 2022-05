Ecco 5 semplici rimedi per recuperare un sugo anche di pesce e di carne troppo salato senza doverlo buttare e facendo ugualmente bella figura

Cucinare, come si usa dire, è un’arte. Eppure, anche quando siamo convinti di saper fare anche le cose più semplici, ecco che l’errore è dietro l’angolo. Anzi, è più facile sbagliare sui passaggi ritenuti automatici e metterci, magari, più attenzione su quelli più complessi.

Ad esempio, per tanti, preparare un semplice sugo al pomodoro potrebbe sembrare una formalità. Quante volte lo abbiamo cucinato per noi o per la nostra famiglia. Magari, per preparare degli gnocchi semplici e con pochi ingredienti. O accompagnando delle polpette di pane fatte da noi. Eppure, anche in un piatto rituale e classico come la pasta al sugo le insidie sono dietro l’angolo.

In un tegame, versiamo generosamente dell’olio di oliva, 1 spicchio di aglio e del peperoncino. Quando l’aglio sfrigola, aggiungiamo 750 ml di passata. Riempiamo di acqua (circa 400 ml) la bottiglia vuota di passata e versiamo nel tegame per diluire il tutto. Quando bolle, ci mettiamo un pizzico di bicarbonato per togliere acidità. Aggiungiamo basilico e sale e lasciamo cuocere per 20-30 minuti a fuoco medio. Semplice, ma se ci scappa la mano e mettiamo troppo sale?

Non disperiamo, perché a tutto c’è rimedio. Allora, ecco 5 semplici rimedi per recuperare un sugo troppo salato, anche se di carne o di pesce. Un primo trucco, molto efficace, è quello di usare una patata. La sbucciamo, la tagliamo a metà e la cuociamo nel sugo per una decina di minuti. Questo alimento, infatti, assorbirà il sale in eccesso, salvando il nostro sugo.

Un secondo trucco è quello di aumentare le dosi di quello che stiamo preparando. Ad esempio, più pasta, pesce, carne, verdura. Dovremo mettere un po’ di burro nel sugo, senza ovviamente aggiungere altro sale. Banalmente, accompagnando il sugo a più quantità di cibo, il sapore di salato sarà più mitigato.

A volte, per contrastare il troppo sale basta aggiungere dello zucchero. Ne basta un cucchiaio o, se non è eccessivo il sapore di sale, anche mezzo cucchiaio di zucchero. Meglio sarebbe usare un cucchiaino da caffè e andare a interagire con il sugo salato, poco alla volta, fino a quando il sapore sarà più equilibrato.

Se ci siamo accorti quasi all’inizio della cottura di aver salato troppo il sugo, allora potremo intervenire con l’acqua. Dovremo, in questo caso, allungare il liquido del sugo con acqua, o con altra passata, eliminando la parte salata già versata.

Infine, un ultimo rimedio sorprendente. Dovremo mettere una fettina di mela sbucciata nel sugo e un cucchiaio di succo di limone. Togliamola a cottura ultimata.

