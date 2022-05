Le terme fino a qualche anno fa erano considerate luogo di villeggiatura per anziani che volessero curare qualche patologia. La tendenza è completamente cambiata. Persone di ogni fascia d’età, dai più giovani ai più maturi, cercano il luogo termale ideale per ritrovare benessere psico-fisico in mezzo alla natura. Ed anche per ottenere una pelle liscia del viso e del corpo.

L’Italia offre un lungo elenco di terme con accesso libero e gratuito e si può scegliere in base alla distanza dalla propria residenza oppure in base alla bellezza.

Ottenere una pelle liscia del viso e del collo e mani setose anche dopo i 60 anni è facilissimo in questi posti gratuiti tra Toscana, Lazio e Sicilia

Anche per chi lavora in smartworking la scelta di fare base nei pressi delle terme può essere una scelta vincente.

Toscana, Umbria e Sicilia sono le Regioni che offrono alcune delle migliori possibilità di relax gratuito.

La Toscana in particolare detiene il primato per numero di centri termali.

In Provincia di Grosseto troviamo Saturnia. Questa frazione pare debba il suo nome ad un fulmine scagliato dal dio Saturno sulla Terra e dal cui impatto nacquero le fonti di acqua sulfurea.

Queste terme sono conosciute come Le Cascate del Mulino. La loro struttura ricorda infatti delle piccole cascatelle che nel tempo hanno forgiato piscine calcaree naturali. L’acqua è costantemente alla temperatura di 37 gradi. I più temerari riescono ad immergersi anche in inverno.

Un’altra meta toscana degna di nota è Bagno Vignoni. In Provincia di Siena, più precisamente a San Quirico d’Orcia, si può visitare una caratteristica vasca termale situata proprio al centro del paese. È situata nella Piazza della Sorgente, circondata da meravigliose abitazioni tipiche con pietra a vista. Tuttavia non ci si può immergere. Il regolamento comunale lo vieta per tutelare il decoro architettonico. Non distante dalla piazza però si trova un’altra vasca termale in cui ci si potrà rilassare.

Acqua sulfurea e sorgenti immerse nel verde

Se ci si trova nel viterbese sarà possibile godere delle acque sulfuree delle Terme del Bullicame. Sono sorgenti antichissime citate addirittura da Dante nella Divina Commedia. Offrono acque che alla sorgente hanno una temperatura attorno ai 58 gradi con proprietà antiossidanti per la pelle.

Ultime, ma non in ordine di bellezza, sono le terme di Pantelleria. In questo paradiso terrestre esiste il Lago Specchio di Venere. All’interno di una Riserva Naturale ci si immerge in uno spettacolo per gli occhi e per lo spirito. Ci si trova in un ambiente lunare che ospita acque turchesi. Si tratta di acque ipertermali che hanno una temperatura tra i 50 ed i 60 gradi. Il fango raccolto da questo lago alimentato da 3 sorgenti termali viene utilizzato per uno scrub naturale. Raggiunge una profondità di 12 metri, per cui se si decide di immergersi è opportuno prestare molta attenzione. Pare che per ottenere una pelle vellutata si debba entrare nei punti in cui l’acqua sembra bollire. Dopo pochi minuti bisogna uscire dall’acqua e cospargersi con il fango raccolto facendolo essiccare sulla pelle. Solo dopo tuffarsi per eliminare tutti i residui.

Abbiamo svelato quali sono le terme gratuite da raggiungere per ottenere una pelle liscia del corpo che farà restare tutti a bocca aperta.

Lettura consigliata

I denti gialli o trasparenti potrebbero tornare bianchissimi facendo attenzione a questi consigli per recuperare un sorriso perfetto come quello dei Vip