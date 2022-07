Estate: stagione di mare, giornate passate in spiaggia e soprattutto di riposo e relax. Non è però sempre facile riuscire a riposarsi all’ombra di un ombrellone, soprattutto con le temperature bollenti di questi ultimi giorni. Così molte persone hanno deciso di lasciarsi alle spalle i mari nostrani e passare delle giornate rilassanti immersi nella natura di alcune località montane o in alcune meraviglie naturalistiche vicine alle grandi città. Proprio per questo motivo oggi scopriremo questo bellissimo borgo immerso tra le montagne che renderà sicuramente felici gli amanti della vita semplice e dell’aria buona.

Riscoprire la bellezza della natura

Che l’Italia sia un piccolo scrigno colmo di tesori culturali, artistici e naturali non sorprende ormai nessuno. Tra monti innevati e fiumi impetuosi il nostro Paese custodisce infatti alcune tesori apprezzati in tutto il Mondo. Proprio questa abbondanza può però indurre il visitatore italiano ed estero a lasciare inesplorate alcune piccole bellezze magari meno rinomate ma per questo non meno meritevoli. Oggi andremo a scoprire una di queste piccole gemme, incastonata a poca distanza dalle Alpi Giulie al confine con la Slovenia. Qui gli appassionati di storia potranno scoprire un antico edificio che è stato testimone di alcuni eventi storici di rilievo. Allo stesso tempo gli amanti della natura incontaminata potranno perdersi tra maestose cascate e antiche foreste. Parliamo di Chiusaforte, piccolo comune di 600 abitanti il cui territorio potrà regalare delle bellissime giornate a chiunque lo visiti.

Questo bellissimo borgo immerso tra le montagne farà la felicità di tutti gli amanti delle montagne e della natura

Il territorio di Chiusaforte vanta ben 13 cascate che segnano un territorio antico e vergine. Tra queste sono da segnalare il maestoso Fontanon di Goriuda e la suggestiva cascata di Repepeit. Nell’affrontare il percorso che porta a quest’ultima invece i visitatori potranno scoprire un panorama a dir poco fiabesco. Ripercorrendo a ritroso l’andamento del fiume che si snoda tra pareti rocciose si potrà notare un antico ponte romano e, subito dietro, un salto d’acqua. Proseguendo si potrà trovare la cascata vera e propria, particolarmente apprezzata dagli escursionisti che durante il periodo invernale si cimentano nell’ice-climbing.

Gli appassionati della storia potranno invece visitare il Forte di Col Baldin, edificio adibito nei giorni nostri a museo. Qui si potrà scoprire di più sulla Prima guerra mondiale e godere di una bellissima visuale sulla catena montuosa. Infine, risulta praticamente imperdibile una passeggiata per le vie dell’antico comune. Passeggiando tra le sue case in pietra e mangiando nelle sue osterie sarà infatti possibile avere un assaggio di questa bellissima regione d’Italia.

