In laguna arrivano 211 contratti di lavoro nel pubblico impiego e per 173 posti di lavoro basta il diploma di maturità 

L’estate è il tempo dello svago e del relax, ma anche della programmazione per la seconda metà dell’anno. Dalla scuola ai lavori in casa, dall’attività autonoma alla ricerca del lavoro, è il momento giusto per fissare alcuni paletti.

Per chi aspira a un’occupazione o al cambio di quella attuale, in laguna arrivano 211 contratti di lavoro nel pubblico impiego. Si tratta di 2 bandi della Veneto Lavoro di Venezia (VLV), un Ente strumentale della Regione con personalità giuridica di diritto pubblico. Essa opera per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 13 della Legge regionale 3/2009 e s.m.i. Di recente ha indetto due selezioni pubbliche, per titoli ed esami, per la copertura dei seguenti posti:

n. 173 operatori del mercato del lavoro, cat. C, a tempo pieno e indeterminato. Inoltre vigono alcune riserve di posti: 12 agli appartenenti della categoria dei disabili, 2 alle categorie protette e 52 ai volontari militari;

n. 38 specialisti in mercato e servizi del lavoro, categoria D, sempre a tempo pieno e indeterminato. Quanto alle riserve dei posti, 3 lo sono a favore dei disabili e 1 in favore delle categorie protette. Altri 11 posti sono a favore dei militari volontari.

Requisiti generali e specifici di ammissione alle selezioni

Per accedere alle selezioni occorre essere in possesso dei requisiti previsti, sia di carattere generale che specifici. Quest’ultimi differiscono a seconda del profilo al quale ci si candida.

Tra i primi troviamo il possesso della cittadinanza italiana (salvo le equiparazioni ammesse per Legge), la maggiore età e l’idoneità fisica all’impiego. Inoltre si richiede il godimento di diritti civili e politici e l’assolvimento dell’eventuale obbligo di leva. Ancora, l’assenza di condanne penali tali che impediscano il sorgere di un rapporto di lavoro con la P.A. Parimenti non bisogna risultare destituiti, dispensati, decaduti o licenziati da un precedente impiego pubblico.

I requisiti specifici attengono al titolo di studio. Si richiede il diploma di maturità quinquennale (o equivalente) nel caso dei 173 operatori. Nel secondo caso si richiede laurea triennale o di primo livello oppure laurea specialistica o magistrale o il diploma di laurea vecchio ordinamento.

Manco a dirlo, le domande vanno prodotte e inoltrate online collegandosi alla piattaforma del portale istituzionale. Al riguardo i candidati hanno a disposizione il “Manuale d’uso” per la compilazione dell’istanza. Ad essa andranno allegati tutti i docconcorsiumenti richiesti dalle rispettive selezioni. Ogni allegato dovrà essere costituito da un unico file (entro i 20 MB) in formato JPG o PDF. Infine ricordiamo che le istanze dovranno pervenire entro la mezzanotte del 1° agosto.

La procedura selettiva prevede l’eventuale prova preselettiva qualora le domande superino la soglia delle 900 e 200 domande per i 2 concorsi. Le prove vere e proprie prevedono una sola prova scritta e una orale nel caso dei 173 operatori. Nell’altro caso sono previste due prove scritte e una sola prova orale. Le appendici poste al termine dei due concorsi illustrano nel dettaglio quali sono le competenze e le conoscenze richieste ai candidati.

In chiusura invitiamo i Lettori interessati alle selezioni a prendere visione integrale dei bandi per tutti i dettagli del caso.

