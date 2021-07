Per chi ancora non ha deciso dove trascorrere le tanto agognate ferie, quest’oggi i consulenti di ProiezionidiBorsa illustrano un posto incantevole fuori dai confini dell’Italia. In particolare si descriverà un posto dove il tempo sembra essersi fermato e la natura si esprime in tutta la sua bellezza. Come per esempio illustrato in un precedente articolo. Ovvero, comignoli delle fate, il mare più blu d’Europa, ecco dove viaggiare con spese contenute di soggiorno e vitto e fare una vacanza da favola. Pertanto i consulenti di ProiezionidiBorsa descriveranno le meraviglie di questa terra che è la Turchia, in particolare di Antalya e le cascate del Duden.

Questo antico borgo di pescatori nasconde cascate marine rarissime e mare turchese. Qui si potrà godere delle meraviglie di madre natura e rimanere a bocca aperta. Il fiume Duden in Turchia offre uno scenario davvero straordinario. Il fiume si tuffa nel Mediterraneo mediante cascate di circa 40 metri. È uno spettacolo davvero raro in natura.

Antalya è il fiore all’occhiello della Turchia, la porta di accesso per la Costa Turchese, ovvero la zona mediterranea turca, così chiamata per l’acqua cristallina. Si trova sul Golfo di Adalia, alle pendici dei monti del Tauro Occidentale. Un tempo fu uno dei principali porti dei romani. È la città più turistica della Turchia per le sue numerose bellezze, da quelle naturali ai resti dell’antichità. Come ad esempio la Porta di Adriano, costruita per celebrare l’arrivo dell’imperatore Adriano. In particolare segna l’ingresso al quartiere di Kaleici, ovvero il caratteristico centro storico di Antalya.

Dopo aver visitato il centro ed essersi persi tra i vicoli della città, non si può non vedere le uniche e suggestive Cascate di Duden. Queste cascate sono divise in due parti. La zona superiore che va verso l’interno e una inferiore dove si può ammirare il suggestivo salto nel Mediterraneo, nei pressi della Spiaggia di Lara. Per ammirare ancora meglio questo straordinario spettacolo si consiglia una gita in barca per catturare al meglio questo spettacolo unico e raro regalato dalla natura. Per chi invece decidesse di rimanere in Italia, può visitare questo antico borgo di pescatori italiani. Descritto nell’articolo “Questo borgo di pescatori nasconde spiagge tropicali e grotte incantate vicino alla movida”.