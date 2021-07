Da alcune settimane il Ftse Mib Future continua a muoversi in un’area di forte indecisione fra i 25.000 punti e la prima resistenza di 25.755. Questo livello per il momento è stato il massimo segnato nel corso di quest’anno. Cosa attendere da ora in poi e quali sono i livelli da monitorare?

Fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera e poi settimanale superiore ai 25.465 gli swing in corso di breve termine potrebbero portare a dei ritracciamenti verso 24.525 e poi 23.295. Al momento quindi, si consiglia di attendere a bordo campo e in attesa di sviluppi per l’operatività su questo indice azionario. Nonostante questa indecisione però il nostro Ufficio Studi ha analizzato 3 titoli azionari sottovalutati e pronti al scatto a Piazza Affari da monitorare nella settimana del 5 luglio.

Ci teniamo a invitare i nostri Lettori alla prudenza, perchè nel momento che abbiamo fatto questo screening ci siamo resi conto che molti titoli che fanno parte del paniere del Ftse Mib, nonostante una creta sottovalutazione, hanno intrapreso la strada del ribasso di breve termine.

Operazioni consigliate e strategia di investimento

Quali sono i 3 titoli azionari sottovalutati e pronti al scatto a Piazza Affari da monitorare nella settimana del 5 luglio? Abbiamo scelto Esautomotion, La Dora e Telecom Italia (MIL:TIT).

Esautomotion, ultimo prezzo a 3,54. Fino a quando reggerà al rialzo 3,42 in chiusura giornaliera, l’obiettivo a 1/3 mesi è posto in area 3,65 e poi 3,89. Per settimana prossima, il supporto da non rompere al ribasso è 3,42.

La Doria, ultimo prezzo a 19,30. Fino a quando reggerà al rialzo 18,66 in chiusura giornaliera, l’obiettivo a 1/3 mesi è posto in area 21,50 e poi 23,45. Per settimana prossima, il supporto da non rompere al ribasso è 18,66.

Telecom Italia, ultimo prezzo a 0,4245. Fino a quando reggerà al rialzo 0,4167 in chiusura giornaliera, l’obiettivo a 1/3 mesi è posto in area 0,45 e poi 0,51. Per settimana prossima, il supporto da non rompere al ribasso è 0,4167.