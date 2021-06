Molti quando si riferiscono alle acque cristalline, alla buona cucina e alle spiagge incontaminate stanno pensando alla Liguria. Questa Regione del Nord Italia, infatti, ospita varie Bandiere Blu. Solo quest’anno se ne registrano ben 32 su tutto il territorio.

Se però vogliamo spostarci dagli itinerari super turistici, oggi abbiamo in serbo una piccola perla che non tutti conoscono. Per questo oggi illustriamo la bellezza di una cittadina ligure del Ponente: infatti questo affascinante borgo medievale fuori dal tempo vanta spiagge ciottolate e mare pulito. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Questo affascinante borgo medievale fuori dal tempo vanta spiagge ciottolate e mare pulito

Stiamo parlando di Albenga, piccola città in provincia di Savona, a cui abbiamo già accennato in questo precedente articolo, e che in questa sede conosceremo più dettagliatamente.

A differenza di molte destinazioni liguri questa località ha un passato che si può ancora assaporare camminando per le vie della città. Infatti Albenga viene chiamata la “città delle cento torri”. Le due più importanti si trovano nel centro in corrispondenza della cattedrale di San Michele Arcangelo.

In tutto il centro storico si possono ritrovare le tracce di architetture romane e medioevali. Fra queste spiccano il Battistero Paleocristiano e il Palazzo Vescovile dove si possono trovare delle epigrafi romane.

Cosa visitare ad Albenga

Chi ama la natura e le passeggiate può recarsi sull’antica strada romana, ovvero via Iulia Augusta, diretta alla vicina Alassio. Questo percorso, voluto dall’omonimo imperatore, è lungo circa 12 km fra andata e ritorno. Passeggiando su questa via, oltre a godere della vista della meravigliosa isola Gallinara, si vedono delle interessanti rovine archeologiche.

Se, però, si desidera ammirare dei reperti archeologici importanti bisogna recarsi presso il Museo Navale Romano: qui si possono ammirare delle anfore ritrovate nei fondali vicino all’isolotto a forma di tartaruga. Quest’ultima purtroppo non è aperta ai turisti, ma con dei tour specializzati si può arrivare molto vicini all’isola e goderne la magnificenza senza attraccare.

Approfondimento

Questa meravigliosa e poco frequentata cittadina medievale ha vinto il premio di borgo più bello d’Italia e conquisterà i nostri cuori per il suo clima magico e antico