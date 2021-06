Esiste un vecchio rimedio della nonna con cui avere un addome più piatto.

Si tratta di tisane preparate con le famose “erbe carminative”. Questo grande gruppo di piante sembra avere importanti benefici nella riduzione del gonfiore addominale e della sensazione di pienezza.

Per sgonfiare naturalmente la pancia bisognerebbe avere almeno una di queste piante in giardino. La Redazione intende quindi fornire una mini-guida per la coltivazione delle erbe carminative più famose ed efficaci.

Come coltivare il cardamomo, il finocchio e lo zenzero

Il cardamomo è una pianta perenne che cresce spontanea in molte zone del mondo. Coltivare questa spezia è abbastanza impegnativo, ma, per chi ci riesce, i benefici sono davvero molti.

Sarà fondamentale piantarlo in zone miti anche d’inverno e che non scendono sotto i 10 gradi di temperatura. Prediligere la coltivazione in vaso contenente terriccio con pH acido. Raccogliere le capsule quando sono ancora verdi e poi essiccarle al sole per togliere i semi manualmente.

Il finocchio non è troppo esigente in fatto di concimazioni e neppure per le irrigazioni. La sua coltivazione è semplice e proprio in questo periodo inizia la raccolta tramite la falciatura delle foglie.

Coltivare lo zenzero è possibile in Italia quasi esclusivamente in vaso e posizionando la pianta bene esposta al sole. Concimare in autunno e primavera. Irrigare solo quando il terriccio appare asciutto.

Le piante carminative sono tantissime. Fra queste anche la comune camomilla, l’anice verde o il cumino e tutte le altre elencate qui.

La coltivazione del cumino è molto vantaggiosa per tutti i motivi che la Redazione spiega in questo precedente articolo. Il cumino è molto utile infatti in cucina, oltre che come alleato per il benessere e coltivarlo è veramente semplice. Si tratta poi di una pianta ornamentale anche molto bella da vedere.

Come utilizzarle per sgonfiare l’addome

Dopo queste “pillole di coltivazione”, ecco come utilizzare le erbe carminative per sgonfiare l’addome. Basterà prepararne degli infusi o dei decotti.

In genere bastano circa 2 grammi di queste erbe in 200 millilitri d’acqua calda. Occorre consumarne una tazza al giorno, anche da distribuire dopo i pasti principali. Ridurranno, così, gonfiore, gas intestinali e senso di pesantezza dovuto al loro ristagno a livello dell’intestino.