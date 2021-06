Le intossicazioni alimentari sono tra le più comuni cause di malessere nel mondo sviluppato, e sono generalmente causate da batteri. Ma se tutti conosciamo la comune E. Coli, o il terribile botulino, molti non sono a conoscenza di uno dei batteri che colpisce più di frequente i consumatori poco accorti anche nel mondo occidentale. Ma un’intossicazione causata da questo batterio può avere sintomi anche molto seri, ed è quindi sempre importantissimo stare all’erta. Questo batterio è poco conosciuto ma è una delle cause principali di intossicazione alimentare, e si trova in due cibi specifici, ecco quali.

Attenzione a questo batterio molto comune

Ma di quale batterio stiamo parlando? Si tratta del Campylobacter. In realtà non è un solo batterio, bensì un genere di batteri che comprende diverse specie. Si tratta di un organismo molto comune nell’ambiente e, cosa assai pericolosa, a volte anche nel nostro cibo. Questo batterio è poco conosciuto ma è una delle cause principali di intossicazione alimentare, e si trova in due cibi specifici, ecco quali.

Può contaminare le carni di pollo e bovino

Un’intossicazione da Campylobacter può avere sintomi anche seri, a cominciare da nausea, vomito, diarrea, dolori ai muscoli con possibile severa disidratazione. Ma quali sono i cibi più spesso contaminati da questo batterio? Si tratta delle carni crude, e in particolare le carni di pollo e di bovino. La maggior parte delle intossicazioni causate da questo batterio avvengono quando mangiamo delle carni di pollo o di bovino non adeguatamente cotte o che non sono state macellate e trattate in condizioni di massima igiene. È quindi assolutamente fondamentale accertarci della provenienza delle carni che consumiamo. Se abbiamo il sospetto di aver subito un’intossicazione alimentare di qualsiasi genere, è sempre imperativo rivolgersi a un medico, che ci saprà consigliare sul da farsi.

Attenzione anche a un altro cibo che non andrebbe mai lasciato fuori dal frigo se non vogliamo rischiare un’intossicazione.