Ogni famiglia lascia la propria abitazione durante il periodo estivo per dedicarsi a qualche giorno di riposo. Oltre ad avvertire la paura delle visite dei ladri, abbiamo anche un altro problema legato alla conservazione del cibo rimasto nel frigorifero. Però con il semplice trucco della monetina lasciata in un bicchiere ghiacciato riusciremo a capire se conviene consumare il cibo in frigo al nostro rientro. Può capitare, infatti, durante la nostra assenza tra le mura domestiche, che l’energia elettrica vada via per più ore.

La corrente elettrica può fare brutti scherzi

Di conseguenza la nostra lontananza non ci permette di capire per quanto tempo l’elettrodomestico ha smesso di funzionare regolarmente. Invece con questo semplice trucco i nostri Lettori hanno l’opportunità di avere il quadro della situazione e scegliere se mangiare il cibo oppure no.

Come fare

Riempire una tazza con dell’acqua e metterla nel congelatore. Una volta che l’acqua ghiaccia mettere una semplice monetina da 1 euro e lasciare tutto nel freezer.

Logicamente questo metodo a portata di tutti consentirà di capire cosa succede al nostro frigorifero durante le giornate di assenza. Di conseguenza scopriremo semplicemente se il calo di energia elettrica è avvenuto effettivamente.

Parallelamente questo metodo consentirà di capire lo stato degli alimenti conservati nel frigorifero.

Le soluzioni

Una volta rincasati dopo le vacanze, la prima cosa che viene spontaneo fare è vedere il frigorifero. Ebbene, se la moneta dovesse essere sul fondo della tazza allora c’è da preoccuparsi. Infatti vuol dire che la corrente elettrica è andata via per un lungo periodo e di conseguenza è meglio non consumare i cibi lasciati nel frigorifero.

Discorso diverso, invece, se la moneta è rimasta al suo posto sull’acqua ghiacciata. In questo caso è chiaramente certo che non ci sono stati cali di corrente elettrica durante l’assenza da casa. Perciò i cibi contenuti nel frigorifero non hanno subito alcun danno e possono essere mangiati tranquillamente.