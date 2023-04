Questi walkman degli anni Ottanta valgono una fortuna. Puoi arrivare facilmente a 1.000 euro

Diversi marchi stanno provando a farlo tornare di moda adattandolo alle nuove esigenze grazie alle moderne tecnologie. Ma se abbiamo conservato un walkman di quelli che usavano 40 anni fa, invece di spendere soldi potremmo guadagnarli. Ecco come.

Li usavamo per ascoltare le musicassette in camera o in giro per strada, erano uno status symbol e una grande invenzione. La tecnologia ha fatto passi da gigante e i walkman sono diventati obsoleti. Molti di noi li hanno conservati e ora potrebbero avere un valore non indifferente. Il primo modello risale al 1979, ma già dal 1980 questa rivoluzionaria invenzione partendo dal Giappone arrivò a Londra con il nome di Sony Stowaway.

I modelli TPS-L2, WM-D6C e il WM-22 sono considerati i migliori mai fabbricati ma anche quelli che possono farci guadagnare più denaro se ne siamo in possesso. Il TPS-L2 oggi ha un valore di 1.000 euro, all’epoca della sua uscita il prezzo era di 200 dollari.

Tecnologie desiderate

Se siamo in possesso di questi walkman degli anni Ottanta facciamo un giro su eBay, le valutazioni sono veramente interessanti. Il walkman Sony WM-D6C è in vendita al prezzo di 800 euro, è necessario che sia funzionante e in ottime condizioni.

Il walkman WM-22, forse il più iconico di tutti, è un vero pezzo di antiquariato. Valutato 1.300 euro se funzionante e in buone condizioni è considerato dai collezionisti raro oggetto vintage da avere a tutti i costi. Per i giovani dell’epoca era un oggetto indispensabile, uno dei primi che venivano acquistati quando si rompeva il salvadanaio. Andare in giro con le cuffiette ascoltando le musicassette preferite con un WM-22 era un vero e proprio stile di vita.

Questi walkman degli anni Ottanta valgono una fortuna

Ci sono diversi modelli di walkman che possono farci fare guadagni interessanti. Il modello Sony WM-DD3 del 1989 può arrivare a un valore di 600 euro. Il modello Akai Mm-r42 è super raro e può valere più di 500 euro. Stesso valore per il modello Sony WM-EX 372.

Anche i modelli degli anni Novanta possono farci guadagnare bene. Quello Panasonic del 1992 RQ-560 in ottime condizioni potrebbe avere un prezzo di 500 euro. Il modello Sony WM F20 varrebbe più di 300 euro. I prodotti tecnologi degli anni Ottanta, ma anche inizio anni Novanta, sono considerati preziosi oggetti vintage. Se tenuti bene continuano ad attirare grande attenzione e ad avere mercato. Se ne abbiamo uno in casa dovremmo utilizzare i siti specializzare per ottenere un ottimo profitto.