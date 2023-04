I mercati azionari entro mercoledì potrebbero spazzare le resistenze, altrimenti saranno dolori

Doppio massimo di breve per Wall Street e di lungo termine per i mercati europei? Siamo giunti a resistenze importanti dove i mercati potrebbero decidere il trend fino al setup annuale del 4 agosto. Cosa attendere? I nostri oscillatori proprietari sono in divergenza rialzista, e quindi presupponiamo al momento e fino a prova contraria che i mercati azionari entro mercoledì potrebbero spazzare le resistenze. E se accadesse il contrario? Ovvero dai livelli attuali si inizierebbe a scendere? Sarebbero dolori perchè a questo punto i supporti potrebbero non reggere, e portare anzi a una correzione di diversi punti percentuali.

I motivi di una discesa dei prezzi: quali potrebbero essere?

Al momento diversi dati macroeconomici buttano acqua sul fuoco, sia per quanto riguarda il fenomeno dell’inflazione, e quindi eventuali rialzi dei tassi, sia per quanto riguarda la recessione economica. Non si ravvisano pericoli, nonostante la curva dei rendimenti continui a prevedere il peggio. Come spiegato più volte, nessuno indicatore è valido al 100%, e sui mercati esistono sempre delle variabili che potrebbero far accadere il contrario di quello che si preventiva. Le trimestrali americane dovrebbero “rendere” lo scenario di atterraggio morbido dell’economia. Vedremo cosa accadrà, per il momento andiamo a studiare quali potrebbero essere le dinamiche di breve termine. Noi riteniamo che solo studiando i pattern si abbiano le probabilità a favore.

Alle ore 18.36 della seduta di contrattazione del 17 aprile leggiamo i seguenti prezzi sui mercati analizzati:

Dax Future

15.928

Eurostoxx Future

4.315

Ftse Mib Future

27.235

S&P500

4.130,95.

I mercati azionari entro mercoledì potrebbero spazzare le resistenze: i livelli da monitorare

Quali sono le condizioni per continuare a salire? Ecco quali i livelli che manterranno il trend al rialzo nei prossimi 2/3 giorni di Borsa aperta:

Dax Future

15.628

Eurostoxx Future

4.224

Ftse Mib Future

26.295

S&P500

4.068.

Riteniamo che già da domani si potrebbero creare le condizioni per ulteriori allunghi. A parer nostro le sorti saranno decise da un gap. Se sarà al rialzo o al ribasso, e in base ad esso si formerà la prossima direzione per settimane.

