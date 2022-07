Ormai la stragrande maggioranza della popolazione possiede uno smartphone, un telefono che è in grado di fare ben più che semplici telefonate. Purtroppo, però, non hanno vita eterna e anche se l’avessero, siamo costantemente tentati da nuovi modelli. L’avanzamento tecnologico, infatti, ci permette di accedere a nuove funzioni, che mai avremmo creduto possibili sino a pochi anni prima. Per questo motivo, però, ci ritroviamo con diversi vecchi cellulari che si accumulano nei cassetti, dato che spesso non sappiamo cosa farne o vogliamo tenerli come cellulare di riserva. Col passare del tempo, però, potremmo avere fra le mani anche cellulari davvero vecchi, magari fra i primi modelli immessi sul mercato.

Invece di lasciare questi modelli a prendere polvere, potremmo provare a valutarli, dato che alcuni potrebbero valere molto più del previsto, fino anche a 2.000 euro.

Il mondo del collezionismo è davvero vasto e comprende gli oggetti più strani. Non dobbiamo quindi sorprenderci nello scoprire che alcuni vecchi modelli di cellulare hanno molti affezionati. Sono loro a essere disposti a pagare cifre incredibili per un cellulare con cui magari possiamo solo telefonare. Sembra incredibile, ma è proprio così e noi potremmo essere in possesso di uno di questi fortunati modelli.

Attenzione a cosa ne facciamo dei vecchi cellulari perché alcuni possono valere una fortuna

Ad esempio, chi si è unito presto alla tendenza dei telefoni cellulari, potrebbe ancora avere un Nokia. Questa casa produttrice, infatti, era una delle prime ad aver vinto la corsa alla telefonia portatile. Chiaramente, ora molti dei suoi modelli non sono più in produzione e per questo oggi possono valere parecchio. Fra questi c’è il mobile Mobira Senator, un telefono che ci fa rivalutare il concetto di “portatile”, e che potrebbe valere anche 1.500 euro. Anche altri modelli Nokia, però, potrebbero riservarci delle sorprese, nonostante siano meno rari. Ad esempio, il Nokia 9000 Communicator, il Nokia 3311 e il Nokia E90 Communicator potrebbero essere valutati fra i 100 e i 500 euro.

Ovviamente, in questo elenco non poteva mancare un iPhone, in particolare il 2G, che può arrivare persino a 2.000 euro.

Controlliamo anche se da qualche parte abbiamo ancora un Sony Ericsson T28 o il Dyna Tac 8000x della Motorola. Entrambi, infatti, potrebbero valere anche 1.000 euro.

La Motorola comunque ha prodotto tanti altri modelli iconici, che possono comunque volere qualche centinaio di euro. Tra questi ci sono il Motorola StarTac e il Motorola Razr.

Quindi, attenzione a cosa ne facciamo dei vecchi cellulari, dal momento che potremmo avere un tesoro nel cassetto. Poi, chissà, diamo uno sguardo anche dentro al portafoglio, perché alcune banconote potrebbero essere rare e valere molto di più di quello che pensiamo.

