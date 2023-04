Questi trucchi casalinghi aiuterebbero a dimagrire senza fare la dieta e uno è stato promosso anche dalla modella Kendall Jenner

Per perdere peso senza fare rinunce a tavola, ecco qualche stratagemma e gli errori più comuni da evitare.

Mancano ormai pochi giorni all’inizio del mese di maggio e da lì al conto alla rovescia per le attesissime vacanze estive il passo è breve. Ecco perché molte cominciano a preoccuparsi non solo di dove prenotare e cosa mettere in valigia, ma anche della temutissima prova costume.

Tutti i manicaretti delle vacanze pasquali e dei weekend in compagnia potrebbero infatti aver inciso su girovita e lato B. Non resta quindi che mettere a tacere la pigrizia e fare qualche mini circuito di esercizi a casa o qualche rinuncia in più a tavola. In alternativa, questi trucchi casalinghi aiuterebbero a dimagrire senza fare la dieta o andare in palestra: scopriamo insieme di cosa si tratta.

Dai piatti all’arredamento

Innanzitutto, è importante scegliere il servizio di piatti giusto: sia il colore che la dimensione del piatto inciderebbero infatti sulla quantità di appetito. Meglio quindi usare dei piatti che possano agire per contrasto cromatico: colori tenui per bilanciare ricette scure, variopinti se mangi cibi chiari. Inoltre, per placare un crescente appetito dovresti usare dei piatti piccoli: maggiore è la superficie, infatti, più si tende a volerla occupare. Questo naturalmente non significa acquistare un nuovo servizio di piatti, ma è sufficiente, ad esempio, usare quelli da frutta.

Ma spostiamoci dalla tavola e vediamo quali elementi dell’ambiente circostante possono aiutarci a ridurre il senso di fame. Partiamo dall’alto e quindi dalle luci, da preferire nella loro versione più calda e soffusa. Anche in questo caso, non bisogna certo rifare tutto l’impianto di illuminazione: basta cambiare qualche lampadina e spegnere quelle in eccesso. Per quanto invece riguarda la stanza, poi, sarebbe stato individuato un colore in particolare da usare per le pareti: il Baker-Miller Pink.

Il consiglio sarebbe stato preso al volo da Kendall Jenner, popolare modella e sorella minore dell’altrettanto celebre Kim Kardashian. Essendo ipocondriaca, e quindi molto attenta a tutto ciò che concerne l’ambito salutistico, avrebbe sperimentato personalmente il colore proposto da una recente ricerca.

Questi trucchi casalinghi aiuterebbero a dimagrire senza fare la dieta: e tu li conosci tutti?

Ma gli stratagemmi per ridurre il senso di fame non sono di certo finiti qua. Un errore che molti di noi commettono, ad esempio, è quello di guardare la televisione mentre si cena. Niente di più sbagliato, perché in questo modo ci distraiamo dall’attività principale, ovvero appunto il mangiare, e tendiamo quindi a ingerire più cibo. Questo vale ovviamente anche per tutti i dispositivi elettronici come smartphone, tablet e quant’altro.

E anche un semplice specchio potrebbe risultare determinante: chi ne ha uno in sala da pranzo è propenso a ingerire meno calorie. Il motivo si nasconde nel senso di colpa che potrebbe nascere mentre si osserva la propria immagine riflessa intenta, ad esempio, a gustare un dolce. Infine, non è solo il senso della vista a influenzare la quantità di cibo che mangiamo, ma anche quello dell’olfatto. Un recente studio ha parlato di sazietà olfattiva: ci sono alcuni profumi che aiutano a sentirsi più appagati. Tra questi, il più funzionale sarebbe la fragranza di menta: basterebbe qualche goccia di olio essenziale o una piccola pianta da tenere dove si mangia.