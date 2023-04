Cerchi una borsa con cui fare un figurone ma che non costi troppo? Ecco qual è la più richiesta della primavera 2023 che tutti ci invidieranno

Sei convinta che le borse belle costino un occhio della testa? Cambierai subito idea dopo aver scoperto qual è la borsa elegante ma casual più cercata della stagione.

Avere una borsa sempre a portata di mano è un grande vantaggio, sia per uomini che per donne. Ci buttiamo dentro di tutto, portafogli, cellulare, fazzoletti, trucchi e chi più ne ha più ne metta. La borsa, però, non è un mero contenitore di oggetti, ma un vero e proprio mezzo attraverso cui esprimere il nostro stile. Forse non tutti lo sanno, eppure i più grandi intenditori di moda la considerano proprio in questo modo. Oggi esistono tantissimi modelli di borse, da quelle più piccole, tipo la pochette, a quelle più grandi, come le shopper.

C’è, però, una borsa che sta assolutamente spopolando tra i più grandi amanti della moda, anche perché è perfetta in diverse situazioni. Dalla più elegante e formale, a quella più casual, questa borsa impreziosirà il nostro stile, facendoci fare assolutamente un figurone. Oltretutto è la borsa della stagione, quella più amata di questa primavera 2023. Leggi le prossime righe per scoprire qual è.

Cerchi una borsa con cui fare un figurone magari non troppo cara? Individua subito quella più adatta a te tra queste di tendenza

Essere alla moda non vuol dire sempre e soltanto spendere un capitale per comprare solo capi di marca. Anche con pezzi meno costosi potremo sembrare al top della nostra forma, se sapremo cosa scegliere. Le scarpe più desiderate di questa primavera, ad esempio, sono comodissime e costano poco, e non solo.

Le influencer, dai social, ci svelano anche qualche trucchetto per abbinare al meglio i capi secondo la moda. Tra tutte, Paola Turani ha reso noti alcuni consigli per indossare in modo perfetto la gonna lunga. Il pezzo che, però, è assolutamente indispensabile per impreziosire l’outfit è proprio la borsa.

Se non ce l’hai, corri a comprarla

Se cerchi una borsa con cui fare un figurone, devi assolutamente acquistare la borsa con perline. I marchi più famosi della moda, compresi le grandi marche, l’hanno già inserita nelle loro nuove collezioni, a prezzi davvero concorrenziali. In questo modo tutti potremo averne una solo per noi.

La ciliegina sulla torta di questa borsa è il suo sembrare preziosa. La superficie è ricoperta di perline, generalmente di color madreperla, di piccola o grande dimensione, il che la rende un tesoro vero e proprio. Esistono borse con perline stile bauletto, ma anche pochette o più grandi, da portare anche a tracolla. Con questa borsa, potremo impreziosire un outfit già elegante, ma anche un abbigliamento più casual, per tutti i giorni.

Le altre due borse più richieste del momento

Dopo la borsa con perline, ci sono altri due modelli che stanno andando a ruba. La prima è la borsa “hobo”, la cui forma caratteristica la rende assolutamente unica nel suo genere. Questa, infatti, è una borsa a forma di mezzaluna, rigida, compatta e molto maneggevole. Per capire quanto sia alla moda questa borsa, basta pensare che anche Chiara Ferragni l’ha inserita nella sua nuova collezione.

Infine, citiamo anche la borsa all’uncinetto, o crochet, un vero must da qualche anno a questa parte. Si tratta di una borsa fatta, appunto, all’uncinetto, particolarmente adatta per l’estate.