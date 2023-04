Sogni una pancia piatta e scolpita in vista della prova costume? Bastano 5 minuti al giorno e questa insalata che sta spopolando

Altro che abbonamento in palestra: per tonificare e snellire l’addome basta anche questo circuito casalingo da fare in 5 minuti.

Come ogni anno, le vacanze di Pasqua hanno messo a dura prova la linea, visto il susseguirsi di abbuffate con amici e parenti. E non è ancora finita, perché Pasquetta ha dato ufficialmente il via alla stagione delle grigliate, che troveranno spazio nei ponti a venire. Senza contare che la primavera è di solito stagione ricca di lauree e matrimoni, quindi le occasioni di banchettare si moltiplicano. Insomma, cominciare a pensare alla prova costume sembra davvero difficile con tutti questi impegni mangerecci.

Questo non ti impedisce tuttavia di sospirare ogni volta che ti guardi allo specchio, con particolare attenzione alla zona addominale. La pancetta dà forse ancor più fastidio dei fianchi marcati ed è la prima cosa che tutte vogliono eliminare. Se anche tu sogni una pancia piatta e scolpita, dai un’occhiata a questi esercizi. La buona notizia è che non devi andare in palestra: ecco un mini circuito di 5 minuti da fare comodamente a casa.

5 minuti per 4 esercizi

Secondo alcuni dei personal trainer dello star system sarebbe inutile affaticarsi per ore in palestra per più giorni a settimana. Sarebbe infatti sufficiente dedicare anche solo 5 minuti al giorno agli addominali, evitando però gli esercizi di crunch, potenzialmente dannosi per la schiena. Molto meglio invece lavorare su tutto l’addome: obliqui interni ed esterni, muscoli retti e trasversali. In questo modo è possibile non solo raggiungere l’obiettivo pancia piatta, ma anche migliorare la postura e limitare il mal di schiena.

Gli esercizi da fare? Solo quattro, cominciando con il ballet twist, ispirato alla danza, che fa lavorare gli obliqui un minuto per lato. Segue il classico plank, con posizione da mantenere per un solo minuto, avendo l’accortezza di non inarcare la schiena. È quindi il momento degli addominali ipopressivi, basati sulla respirazione diaframmatica, seguiti dalla posizione pinguino. In quest’ultimo caso, attenzione a tirare la pancia in dentro e protendere la testa in avanti durante l’esecuzione. Durata? Sempre un minuto.

Sogni una pancia piatta e scolpita, magari proprio in vista della prova costume? Ecco cosa mangiare a colazione e a pranzo

All’esercizio fisico, si accompagna però chiaramente anche un’alimentazione equilibrata, perlomeno durante la settimana. Tra le ricette utili per la colazione c’è quella della classica bowl leggera, fresca e proteica. Puoi usare yogurt greco o al cocco, da arricchire con frutti rossi come fragole o mirtilli e guarnire con due cucchiai di crema di mandorle. Nel limite del possibile, anche a pranzo cerca di fare un pasto light, magari prendendo spunto da questa insalatona amata dalle celebrities.

Ti servono quinoa, germogli di spinaci e tofu, pollo o pesce alla griglia a seconda delle preferenze. Aggiungi anche verdure crude a piacere, come carote o zucchine, e semi di zucca per dare la giusta croccantezza al piatto. Infine, condisci con due cucchiai di olio di oliva, aceto e limone o aceto di mele.