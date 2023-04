Vuoi un lato B da urlo come quello di Melissa Satta? Ecco 3 esercizi che puoi fare anche a casa per avere glutei tondi e sodi!

L’estate sta arrivando a passo spedito ed è giunta l’ora di rimettersi in forma! Scopriamo insieme 3 esercizi che fa sempre la showgirl Melissa Satta per avere un fondoschiena tonico e definito.

Quando accendiamo la TV o scorriamo i nostri social, siamo abituati a vedere corpi a dir poco perfetti. Modelle, attori, showgirl, e tutti i Vip del piccolo e grande schermo, infatti, spesso hanno fisici snelli e asciutti, sorrisi perfetti, zigomi tirati e zero rughe. Lavorando con l’immagine, infatti, queste persone sono spesso portate ad avere una cura particolare, talvolta esagerata, del proprio corpo. Chi fa lavori più “tradizionali”, invece, talvolta tralascia la cura del proprio corpo, per pigrizia o per effettiva mancanza di tempo. In questo quadro, ciò che si trascura maggiormente è la propria forma fisica.

Moltissime persone, infatti, non fanno attività fisica, perché troppo prese a districarsi tra gli impegni quotidiani di lavoro e famiglia. Tutto questo, però, è profondamente sbagliato. Mettere in secondo piano la nostra forma fisica, non solo ci porterà ad accumulare peso, ma anche a far perdere tonicità ed elasticità alla nostra pelle. Eppure, basterebbe dedicare solo qualche momento, ogni giorno, alla cura del nostro corpo, come ci insegna anche Melissa Satta. Dai suoi social, infatti, la showgirl ci lascia qualche dritta molto utile che potremmo usare, ogni volta che vorremo, per lavorare sul nostro lato B. Non servono magie, quindi, ma solo impegno e costanza.

Vuoi un lato B da urlo magari come quello di Melissa Satta? Inizia a eseguire con costanza plank e affondi

È un periodo di grandi cambiamenti quello che sta vivendo attualmente Melissa Satta. La showgirl di origini sarde, 37 anni, si è ormai lasciata alle spalle la separazione dal suo ex marito Kevin Prince Boateng. Dopo un’altra storia andata male, oggi Melissa vive felice la sua storia d’amore col tennista Matteo Berrettini.

Quest’ultimo, ultimamente parecchio sfortunato sul campo da gioco, a breve potrebbe riprendersi grazie ad un oroscopo favorevole. Lo sportivo ha fatto breccia nel cuore di Melissa, showgirl nota al grande pubblico anche per essere bellissima.

Ecco come si prende cura della sua forma fisica

La Satta lavora duramente sul proprio corpo, per preservare nel tempo le sue curve perfette. Il primo esercizio che ama praticare durante i suoi allenamenti è il plank con ginocchia al petto. Melissa, per aumentare la difficoltà dell’esercizio, appoggia le mani ad una mezza sfera elastica in PVC, e ripete il movimento diverse volte.

Per i principianti, dopo aver assunto la posizione del plank, sarà utile portare al petto il ginocchio sinistro, restando in questa posa per 2 secondi, per poi cambiare gamba e ripetere il tutto. Si potrà continuare l’esercizio anche per 60 secondi, almeno per i principianti. Il plank ci aiuterà anche a potenziare gli addominali e, per scolpire questi ultimi, potremo anche provare l’allenamento da 11 minuti di Kendall Jenner.

Gli affondi fatti così sono vantaggiosissimi

Per sollecitare i glutei, Melissa esegue anche gli affondi, in diverse modalità. Per fare come lei, potremo tenere un rialzo davanti a noi, ad esempio uno sgabello basso o una pedana. Dopo che saremo saliti sulla pedana, dovremo fare un passo indietro con una delle due gambe, e quindi arrivare quasi a toccare con questo piede il pavimento. L’altra gamba, quindi, si piegherà.

Poi dovremo risalire, e ripetere il movimento per circa 15 volte, e poi rifare il tutto con l’altra gamba. Vuoi un lato B da urlo proprio come Melissa Satta, potrai provare questo esercizio anche usando il kettlebell. Quest’ultimo è uno strumento che sta davvero spopolando, perché tonifica anche i muscoli delle braccia. Davvero consigliatissimo!