La skincare è una vera e propria arte. Si tratta della cura quotidiana della propria pelle, soprattutto quella del volto. Se fatta bene è in grado di idratare e pulire a fondo il nostro viso, rendendo la nostra pelle morbida, liscia e senza imperfezioni. Tuttavia, non tutti noi seguiamo una routine precisa oppure non sappiamo bene quali sono le regole base. Per questo quando ci prendiamo cura della nostra pelle commettiamo questi errori davvero dannosi rischiando di andare a vanificare tutti gli sforzi.

Errori quasi impensabili

Alcuni gravi errori sembrano scollegati dalla skincare, ma non lo sono affatto. Il primo è quello di non bere abbastanza acqua. Infatti, l’acqua è fondamentale per una pelle levigata, luminosa e senza rughe.

Altra azione importante è quella di pulire bene lo schermo del telefonino. Questo, infatti, è un covo di batteri. Allo stesso modo cambiamo spesso anche asciugamani e federe, e laviamo almeno due volte al mese i pennelli per il trucco.

Un altro errore davvero gravissimo è quello di non mettersi la crema solare. Il sole, infatti, fa invecchiare terribilmente la pelle, quindi applicare la crema protettiva è fondamentale.

Inoltre prendendoci cura della nostra pelle è importante non dimenticarci anche del collo e del decolleté per ottenere un risultato uniforme.

Gli errori che commettiamo durante la skincare possono essere dettati dalla pigrizia o dal non conoscere alcune importanti regole. Un errore davvero grave è quello di non struccarsi prima di andare a dormire. La sera, infatti, è importante liberare la pelle da smog, trucco, sudore e secrezioni della pelle. Bisogna struccarsi bene anche prima di fare attività fisica. Inoltre, sono assolutamente da evitare le salviette struccanti perché stressano la pelle e non rimuovono tutti i residui.

Quando ci laviamo il viso inoltre è importante usare detergenti specifici. Infatti, quelli normali (come il sapone di Marsiglia) potrebbero essere troppo aggressivi. Impariamo a capire se abbiamo una pelle normale, secca, grassa, mista o sensibile e usiamo un detergente apposito. Facciamo anche attenzione alla temperatura dell’acqua che deve essere tiepida. Quando ci asciughiamo inoltre non dobbiamo stressare la pelle: non strofiniamo il viso con l’asciugamano, ma tamponiamolo.

Facciamo attenzione anche ai prodotti che usiamo: evitiamo quelli contenenti fragranze, parabeni e siliconi. Applichiamone sempre la giusta quantità, senza esagerare. Ricordiamoci di prenderci cura della nostra pelle anche la mattina, applicando la crema come base trucco. Inoltre, è assolutamente vietato schiacciare i brufoli!

Infine è importante esfoliare la pelle per garantire il ricambio cellulare e mantenere la pelle luminosa e giovane. Ma facciamo attenzione a non esagerare: troppa esfoliazione rischia di seccare la pelle e distruggere le sue barriere protettive.