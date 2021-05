Un altro mese di primavera è passato e ci avviciniamo sempre più all’estate. E dato che tutto nella natura ha i suoi tempi, le piante che fiorivano a marzo probabilmente non lo faranno a giugno. Però, non dobbiamo rassegnarci ad avere solo piantine spoglie per tutta l’estate. Abbiamo infatti creato una lista e questi sono i fiori da coltivare adesso se vogliamo un balcone e un giardino fiorito da giugno fino alla fine dell’estate.

La lavanda

La lavanda di certo non è una pianta sconosciuta, ma proprio per questo è molto facile da trovare. Il suo aroma delicato proviene sia dalle foglie che dai fiori. Generalmente però, sono proprio questi ultimi ad essere più profumati e utilizzati per rinfrescare gli armadi. I fiori di lavanda ci concedono la loro presenza proprio a giugno e rimarranno per buona parte dell’estate.

L’alisso

L’ alisso è decisamente una pianta più ricercata, ma comunque spesso disponibile nei vivai. Si tratta di una specie che è in grado di creare anche grossi cespugli carichi di fiori. Questi appaiono da aprile sino all’inizio dell’autunno. Li troviamo di colorazioni molto diverse che vanno dal bianco al giallo e al porpora. Sono anche fiori adatti a chi non sopporta gli odori forti, dal momento che rilasciano un profumo molto delicato.

La passiflora

Un’altra pianta rampicante è la passiflora, sempreverde e dai fiori davvero stravaganti. Questi, infatti, sono composti da due corone di petali e degli stami tutti particolari. Il risultato? Un fiore che sembra uscito dal Paese delle Meraviglie di Lewis Carroll. Nonostante questo sia all’apparenza abbastanza delicato, la pianta è estremamente resistente. Se però la manteniamo a un clima temperato ci donerà fiori anche tutto l’anno.

Il viburno

Il viburno invece si presenta sotto forma di arbusto. Una pianta estremamente resistente ad ogni clima in grado di riempire le aiuole e formare siepi. Ne esistono diverse varietà, con fiori bianchi o rosa a volte molto profumati. Sempre a seconda della specie, questi appariranno o in primavera/estate o in autunno/inverno. Oltretutto, questa è una delle piante in grado di crescere rigogliosa anche se esposta a ore e ore di luce diretta.

La Clemantis

Il fiore che produce la clematide non passa certo inosservato. A seconda della specie, infatti, può raggiungere davvero grandi dimensioni. Questi crescono a grappolo da una struttura rampicante, ideale per tappezzare muri e pergolati. I fiori appaiono in abbondanza nel mese di giugno, ma seconda della specie possono continuare a fiorire sino all’autunno.

Sono dunque questi i fiori da coltivare adesso se vogliamo un balcone e un giardino fiorito da giugno fino alla fine dell’estate.