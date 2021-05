La Borsa di Milano è sempre più vicina al superamento definitivo della soglia dei 25.000 punti. Il traguardo sembra a portata di mano ma i prezzi ancora non trovano la forza. Il contesto è quello ideale. Le Borse europee stanno attraversando una fase positiva. Ieri la Borsa tedesca ha chiuso con un nuovo record. Wall Street dopo alcune sedute traballanti, sembra avere ritrovato la via del rialzo. Tutto sembra congiurare affinché la Borsa di Milano possa finalmente superare i 25.000 punti.

Occhi puntati su Piazza Affari che per vincere la maledizione deve assolutamente superare questo livello di prezzo al più presto

Chiudere sopra quota 25.000 non ha solo un valore simbolico. Questo evento porterebbe nuovo denaro in Borsa che spingerebbe i prezzi verso i 25.500 punti. Questo livello rappresenta il massimo degli ultimi 12 anni. Una volta superato questo ostacolo per la Borsa di Milano si aprirebbe un’autostrada verso il massimo storico realizzato a marzo 2000. In teoria il listino milanese potrebbe raddoppiare nell’arco di 12 mesi.

Questa scommessa diventerebbe credibile quando i prezzi del Ftse Mib superassero quota 25.500 punti. Impresa che può realizzarsi entro la fine della settimana. Oggi se il Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) superasse la soglia dei 25.000 punti potrebbe spingersi verso il primo target di 25.113 punti, massimo annuale. Se la seduta si chiudesse sopra questo prezzo, nelle ultime due giornate della settimana il Ftse Mib potrebbe salire fino a quota 25.500 punti. Mentre in caso di ribasso occorre fare attenzione alla soglia dei 24.770 punti, sotto la quale i prezzi scenderebbero fino a 24.500 punti.

I livelli da monitorare

Il superamento dell’ostacolo sulla carta sembra semplice ma poi nei fatti anche ieri il tentativo è fallito. Ieri il Ftse Mib era partito molto bene e dopo un’ora aveva superato quota 25.000 punti. Ma poi ha invertito marcia e ha chiuso a 24.892 punti. Lo stesso è accaduto il 18 maggio con i prezzi che in apertura sono saliti sopra 25.000 punti ma poi hanno terminato sotto.

Se il Ftse Mib non supera nelle prossime sedute questa soglia psicologica c’è il rischio che si crei la maledizione dei 25.000 punti. Quindi oggi occhi puntati su Piazza Affari che per vincere la maledizione deve assolutamente superare questo livello di prezzo al più presto. Da 12 anni i prezzi tentano di superarlo e ogni volta il tentativo fallisce. L’ultima volta è accaduto a febbraio dello scorso anno. Il giorno prima che i mercati crollassero a seguito della pandemia il Ftse Mib era a 25.483 punti.

