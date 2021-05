Anche quest’anno il premio di “Best Value Travel Destination in the world” riconosciuto dal National Geographic è andato alla Regione Puglia. È bello sapere di avere sul nostro territorio paesaggi considerati tra i più belli del mondo. Questo certo non è una novità per noi italiani, ma rinnova il desiderio di esplorare questi luoghi, anche per gli stessi autoctoni. Molte delle mete più apprezzate di questa regione sono nella sua parte bassa, il Salento. Questa parte della Puglia è molto amata, soprattutto in estate, per il mare, i suoi paesaggi mozzafiato e le meravigliose spiagge. Andando con ProiezionidiBorsa alla ricerca di mete speciali, quello di cui vi parliamo oggi è un angolo di paradiso del Salento ancora inesplorato, questa piscina naturale con una grotta meravigliosa che apre sul mare.

Cala di Conca Monaca

La striscia di costa adriatica nei pressi di Otranto presenta tratti di scogliera a picco alternati a meravigliose spiagge. In questa area, a nord di Otranto, si trova la Cala di Conca Monaca, cavità marina naturale, di straordinaria bellezza, ancora poco conosciuta ed esplorata. La sua posizione a picco sul mare, tra gli scogli, distingue questa cala, rendendola un angolo di paradiso quasi privato, riservato agli animi più intraprendenti. Il mare è cristallino, e il fondale completamente sabbioso.

Su un lato è la Grotta della Monaca, alla quale si accede nuotando, uno alla volta. Al centro, questa la particolarità di questa grotta, vi è uno scoglio soprannominato il “sedile” sul quale poter riposare osservando il mare aperto. Il consiglio è raggiungere la cala con scarpe chiuse. Essendo scogliera, con la scarpa aperta il piede potrebbe scivolare. Gli scogli offrono inoltre angoli per poter stendere gli asciugamani e prendere comodamente il sole.

Origini del nome

Si racconta che in questa cala andavano a fare il bagno le monache di un convento nelle vicinanze. La riservatezza del luogo, non visibile immediatamente dalla strada, permetteva loro di poter fare il bagno lontano da occhi indiscreti. Da allora è rimasto un angolo di paradiso del Salento ancora inesplorato. Infatti, è un angolo di paradiso del Salento ancora inesplorato questa piscina naturale con una grotta meravigliosa che apre sul mare. Questa piscina naturale, con sabbia sul fondale, è una meta da non perdere.