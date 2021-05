Le giornate stanno cambiando, il sole diventa più intenso e rimane più a lungo. Sta quindi finendo la primavera, il periodo preferito della maggior parte delle piante. Infatti, la combinazione di pioggia e sole è l’ideale per le nostre verdi amiche. Non tutte invece riescono a sopportare la luce diretta. Facciamo quindi attenzione, perché sono queste le piante che riusciranno a resistere a tante ore di sole rimanendo fiorite e rigogliose.

Cosa succede se mettiamo al sole una pianta poco resistente alla luce diretta

In un articolo precedente abbiamo spiegato come ogni pianta abbia bisogno di una particolare esposizione. Ci sono quelle che hanno bisogno di tanta luce e quelle che hanno bisogno dell’ombra. Scambiarle le porterebbe a non crescere e fiorire o a seccarsi completamente. Infatti, se mettiamo sotto al sole per diverse ore una pianta poco resistente alla luce diretta, non tarderemo a nuotare le conseguenze. Questa, infatti, comincerà a perdere i liquidi necessari per sopravvivere, proprio come noi quando ci sdraiamo sotto al sole per troppo tempo. Le foglie cominceranno ad arricciarsi e i fiori a bruciarsi. Vediamo allora quali sono le piante che non solo resistono al sole diretto, ma ne hanno anche bisogno.

Attenzione perché sono queste le piante che riusciranno a resistere a tante ore di sole rimanendo fiorite e rigogliose

Cominciamo con le piante aromatiche, citando in questo elenco la lavanda e la santolina. Sono entrambe piante rustiche, in grado di resistere a terreni brulli e sole diretto. Senza contare, che queste fioriscono proprio a giugno e il loro aroma allontana gli insetti.

Anche la bouganville resiste perfettamente alla luce diretta. Se ne abbiamo la possibilità, in queste condizioni è in grado di creare dei rampicanti stracarichi di fiori che vanno dal fucsia classico al giallo. Un’altra pianta molto resistente al sole è il viburno, profumato e indistruttibile. Ci sono poi piante da fiore molto comuni, come la rosa, il tulipano, la margherita e il geranio. Sapendo questo, possiamo concentrare queste piante nelle zone dove il sole batte più forte più a lungo senza paura di ucciderle.

Per quanto riguarda le piante da orto, apprezzano particolarmente il sole il pomodoro, il peperone, il peperoncino e la zucchina.