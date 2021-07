Scrivere a computer è la nuova frontiera. Nessuno può farne a meno oggi. È necessario, quindi, velocizzare il processo di scrittura sulla tastiera. Lo si può fare tramite un metodo in particolare.

Ma per quanto riguarda lo stile da utilizzare? Come essere sempre precisi e perfetti quando si redige un documento su PC? Il font è fondamentale.

Questi sono i caratteri più leggibili quando scriviamo al computer.

Tesi, compiti, relazioni di lavoro

I caratteri sono indispensabili in molti contesti. Tesi, compiti da remoto soprattutto in epoca di DAD, relazioni di lavoro. Certo, l’abito non fa il monaco. Presentarsi bene, tuttavia, è cruciale. Esistono, inoltre, delle regole non scritte che richiedono determinati stili.

Ci sono diverse motivazioni per prediligere alcuni font rispetto ad altri.

Questi sono i caratteri più utilizzati e più eleganti che ci faranno fare un’ottima figura.

Scegliere non è sempre facile. Entrano in gioco diversi fattori. Di seguito, però, vedremo i font grafici più popolari.

Arial è uno degli stili più comuni. Si può usare per una vasta gamma di documenti. Offre un’ottima leggibilità e una buona spaziatura.

Times New Roman è probabilmente il più famoso. Anch’esso molto comune, può garantirci un buon compromesso fra spaziatura e grafica.

Calibri è impostato di default su Word. Appena apriamo il programma, infatti, c’è una determinata formattazione iniziale. Anche tale stile si può utilizzare in file ufficiali.

Georgia può fare al caso nostro se abbiamo bisogno di tranquillità e comfort. Con le sue linee dolci e armoniche soddisfa anche lo scrittore più esigente.

Il carattere che, probabilmente, occupa meno spazio è Arial Narrow o Bahnschrift Light Condensed. Le lettere, però, possono risultare troppo vicine tra loro e, a volte, poco leggibili.

Anche Verdana, Cambria e Garamond sono un’ottima alternativa.

È necessario scegliere con cura, ma con uno di questi caratteri si farà sicuramente un’ottima figura.