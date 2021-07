Quando ci sono amici a cena, si comprano sempre vaschette di gelato di gusti diversi, per offrire ampia scelta. Non è bello, però, offrire ad altri ospiti vaschette già aperte e cominciate. Vediamo allora come riciclare il gelato avanzato per creare dolci golosi ed economici.

Come riciclare il gelato avanzato per creare dolci golosi ed economici

Il pan di spagna farcito

Ecco il primo semplice suggerimento che non richiede particolari abilità in cucina. Si trovano in commercio dei dischi rotondi di pan di spagna già pronto. In alternativa, si può ovviamente preparare il pan di spagna anche in casa. In ogni caso, basta far ammorbidire leggermente il gelato e spalmarlo sui dischi di pan di spagna in uno strato di almeno 1 o 2 cm.

Bisogna, poi, pareggiare il tutto con un coltello a lama piatta o con una spatola per dolci. Si può aggiungere anche un secondo disco di pan di spagna e coprirlo ancora con altro gelato.

Il dolce così confezionato andrà messo in freezer per almeno un paio d’ore. Tirato fuori al momento di servire, potrà essere tagliato con un coltello lungo ed affilato come quelli da carne. Avrà la consistenza di un normale semifreddo.

I cioccolatini al gelato

In questo caso, serve un po’ di abilità in più. Bisogna far fondere, in un pentolino, del cioccolato fondente e farlo colare in uno stampo di silicone per cioccolatini. Lo stampo va ruotato e mosso finché il cioccolato non aderisce bene a tutte le pareti dello stampo. Mettere, poi, lo stampo in freezer finché la cioccolata non si è solidificata.

Riempire questi cioccolatini con il gelato avanzato, ammorbidito, in modo da non spezzare le pareti di cioccolato mentre spalmiamo il ripieno. Mettere tutto di nuovo in freezer per circa un’ora. Al momento di servire dovremo sformare con cautela questi deliziosi bon bon ripieni di una fresca bontà. Ottimi anche con il gelato al caffè, che lega molto bene con il cioccolato fondente.