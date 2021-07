Molti di noi sono soliti usare l’ammorbidente per rendere più morbidi e profumati i nostri capi. Aggiungerne una piccola quantità per il lavaggio eviterà che i nostri capi si induriscano. L’errore che fanno in tanti è pensare che questo prodotto possa essere utilizzato soltanto in lavatrice. Infatti, oggi la Redazione vuole svelare ai suoi Lettori degli usi diversi dal solito dell’ammorbidente. Scopriamo insieme di che cosa si tratta.

Questi sono i 3 incredibili usi alternativi dell’ammorbidente che ci lasceranno senza parole

Forse non tutti sanno che l’ammorbidente può essere utilizzato all’infuori dalla lavatrice. Il primo esempio è proprio in cucina. Infatti, possiamo usare l’ammorbidente per pulire alla perfezione il lavello in acciaio.

Per ottenere una pulizia perfetta e senza aloni residui, creiamo un detergente con pochi prodotti. In una bottiglia della capacità di un litro dotata di spruzzino uniamo un misurino d’ammorbidente e 5 cucchiai di acido citrico.

Riempiamo il resto con acqua distillata e misceliamo per bene. Spruzziamo questa soluzione sul lavello e puliamolo con un panno morbido. Dunque, rimuoviamo eventuali residui con un panno umido ed asciughiamo.

Per tappeti e moquette

L’ammorbidente possiede azione antistatica e proprio questa sua caratteristica fa sì che renda più morbidi i nostri capi. Questo può essere utilizzato anche per rendere più morbidi tappeti e moquette. Pertanto, dopo averli accuratamente lavati, mettiamo in uno spruzzino un litro d’acqua e un cucchiaio di ammorbidente. Misceliamo la soluzione e vaporizziamola su tappeti e moquette. Dopodiché spazzoliamo bene e lasciamo asciugare.

Per i vetri

Solo in pochi sanno che l’ammorbidente è molto efficace per tenere i nostri vetri puliti più a lungo. Infatti, la sua azione antistatica rende più difficile che si depositi la polvere sui vetri. Per ottenere questa azione, uniamo mezzo litro d’acqua calda e un cucchiaio di ammorbidente. Usiamolo come un normale detergente e vedremo la differenza.

Questi sono i 3 incredibili usi alternativi dell’ammorbidente che ci lasceranno senza parole. Dopo averli scoperti e provati non ne faremo più a meno.

