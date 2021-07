Quando si parla di stile e moda, il primo pensiero corre subito alla famiglia reale inglese. Che si tratti della più posata Kate Middleton o della “fuggitiva” Meghan Markle, non si può negare che le duchesse abbiano stile da vendere. William e Harry, in quanto rampolli reali, sono da sempre icone di stile d’eleganza classica maschile. Memorabile la foto che sta circolando in questi giorni, con il principe William e il piccolo figlio George che, a soli sette anni, sfoggia una mise impeccabile con giacca e cravatta alla partita dell’Inghilterra durante gli Europei.

Le duchesse di casa Windsor, in particolare, vengono imitate in tutto il Mondo dalle donne che aspirano a uno stile immortale e impeccabile, ricalcando un po’ l’aura di svagata eleganza che tutti amavano di Lady Diana. Sono fenomeni culturali che hanno segnato e continuano a segnare tendenze e stili.

Retine per capelli e camicie body

Kate e Meghan lanciano mode, riescono a riciclare in maniera disinvolta e sempre fresca abiti e accessori già indossati, e creano sempre un po’ d’invidia facendo domandare: “Ma come fanno?”. Ebbene, oggi la Redazione spiegherà ai Lettori come non essere mai più in disordine con questi trucchi di stile direttamente dai reali inglesi.

Si parte dai capelli, croce e delizia di tante mise. Kate Middleton ama indossare delle discrete retine, che vengono spesso tanto criticate dalle fashion blogger. Ebbene, c’è una ragione semplice: anche lo chignon più stretto starà al suo posto grazie a questo semplice accorgimento, che permette di risultare sempre impeccabili rispettando il protocollo richiesto dagli ambienti più formali.

Sempre rimanendo nel campo della compostezza, sia Kate che Meghan amano usare dei capi che sembrano camicie, ma in realtà sono body. Questo indumento permette di far rimanere fermo il top ed evitare che ci siano spostamenti o sollevamenti indesiderati. Allo stesso modo, Lady D amava portare con sé le cosiddette clutch, le borse di Anya Hindmarch usate per proteggere la scollatura dall’occhio indiscreto dei fotografi. Tutti ricordano gli scatti di Diana che, scendendo dall’auto reale, impeccabile copriva il seno evitando che qualche foto finisse sui giornali di gossip.

Infine, due trucchi per rimanere in piedi tanto tempo senza soffrire i tacchi alti. Meghan “ruba” spesso un segreto delle celebrità di Hollywood che indossano spesso scarpe di design più grandi di un numero. Il piede sta più comodo e i talloni possono riposare. Kate, invece, sfrutta a suo vantaggio il protocollo che impone collant con qualsiasi abito, anche d’estate, usando modelli muniti di cuscinetti in silicone. Addio ai piedi scivolosi!