Sono 3 i segni che vinceranno la lotteria di amore e fortuna nel mese di gennaio secondo l’oroscopo

Scopriamo quali segni saranno particolarmente fortunati in amore, nel lavoro e nei guadagni secondo l’oroscopo del mese di gennaio 2023.

L’anno nuovo è cominciato ormai da qualche giorno e per molti è praticamente inevitabile chiedersi cosa ci sia da aspettarsi nei prossimi mesi. Questo non vale solo per chi magari ha avuto un 2022 deludente: anche chi è stato più fortunato spera che gli astri continuino a sostenerlo.

Da questo punto di vista gennaio si prospetta come un mese ricco di energie e positività, come sottolineato anche dai pianeti. Secondo l’oroscopo, è il transito di Venere in Capricorno a favorire una maggior fiducia e tenacia nella realizzazione dei propri sogni.

L’invito esteso a tutti i segni è quello di accogliere positivamente i vari accadimenti di inizio anno e trarre il meglio da ciascuno di essi.

Scriviamo nero su bianco la lista dei buoni propositi per il 2023 così da avere ben chiari tutti gli obiettivi che vogliamo raggiungere. Non lasciamoci prendere dall’ambizione sfrenata, ma cominciamo con obiettivi piccoli e gestibili, ragionando comunque sul lungo termine: non serve avere fretta.

Due, poi, i consigli fondamentali: proviamo cose nuove ed esultiamo per ogni traguardo raggiunto, così da avere la giusta carica per affrontare le sfide successive.

Naturalmente, ci sono segni che potrebbero essere più avvantaggiati di altri in questo contesto, anche grazie all’influenza della Luna di inizio gennaio. Nello specifico, sono 3 i segni che vinceranno la lotteria di amore e fortuna in questo primo mese del 2023: scopriamo di chi si tratta.

Baciati dal successo

Il primo segno zodiacale che si ritaglia una posizione davvero invidiabile in questa prima fase del nuovo anno è l’Ariete. Dopo un 2022 che ha lasciato qualche ferita e non ha risparmiato i colpi bassi, è finalmente il momento della ripresa. Un pieno di ottimismo è quello che ci vuole per alimentare le proprie capacità e metterle in atto in campo lavorativo ma anche sentimentale.

Altri grandi protagonisti del mese in corso sono poi i nati sotto il segno dei Gemelli, che in generale godranno di un 2023 particolarmente fortunato. Questo è l’anno giusto per dare forma ai vostri desideri: promozioni di lavoro, matrimonio o anche più semplicemente la ricerca dell’anima gemella.

Condizione fondamentale è però quella di lasciarsi alle spalle dubbi e insicurezze, concentrandosi soprattutto sull’amore. Per i Gemelli è di vitale importanza sentirsi amati: solo in questo modo potrete raggiungere tutti gli obiettivi che vi siete prefissati.

Sono 3 i segni che vinceranno la lotteria di amore e fortuna: e voi siete tra questi?

Ma arriviamo all’ultimo segno che conoscerà un momento strepitosamente positivo nel primo mese dell’anno: il Sagittario. È proprio in questi primi giorni del 2023 che dovete gettare le basi per abbracciare nuove abitudini e cambiamenti nel vostro stile di vita.

Vietato rimandare perché febbraio non vi porterà la stessa energia vibrante del mese che lo precede: approfittatene!

Del resto, il Sagittario si distingue per essere molto determinato: sa cosa vuole ed è pronto a fare di tutto per ottenerlo. Fatevi forza su questa caratteristica portante del segno per raggiungere tutti i vostri traguardi, anche quelli più ambiziosi.