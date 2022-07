Con agosto siamo nel clou dell’estate. Le giornate sono arroventate e quasi tutti godono delle tanto sospirate vacanze. Finalmente arriva il meritato riposo, ci sono le ferie e tanta voglia di uscire e di divertirsi. Di spezzare la routine. Anche chi lavora ancora, trova un po’ di tempo per rapide capatine al mare o in montagna alla ricerca di refrigerio. C’è un’aria frizzante intorno a noi che invita anche i più riluttanti a lasciarsi andare. Chi ama consultare l’oroscopo si starà chiedendo se in questo mese godrà del favore delle stelle o se dovrà pazientare ancora un po’ per avere il suo momento di fortuna, che, lo sappiamo, arriverà prima o poi. Col favore degli astri questi segni zodiacali avranno grandi opportunità.

Scelte coraggiose

Grandi cambiamenti continuano per il Toro, iniziati a luglio con l’ingresso di Marte nel segno. Il pianeta battagliero lo spinge ad essere più coraggioso nelle scelte di vita e professionali. Lo invita a ponderare ogni cosa con calma, ma poi a decidere in quale direzione spingersi e quali progetti sono veramente importanti nella sua vita. Questo nuovo approccio migliorerà le relazioni professionali, che cresceranno attraverso l’apertura verso i colleghi di lavoro. Esprimere chiaramente la propria posizione e confrontarsi con gli altri in maniera esplicita e pacata non può che migliorare i rapporti e rinsaldare la collaborazione.

Sul fronte sentimentale alcune storie seguiranno la loro naturale evoluzione e, se sono rami secchi, possiamo reciderli senza esitazione. Incontri interessanti e brillanti attendono i nati del segno, soprattutto i single, che sapranno sfoderare il loro charme naturale e fare strage di cuori.

Le stelle raccomandano di non lasciarsi prendere dalla pigrizia con il rischio di appesantirsi, e di tenersi in forma con sport e camminate all’aria aperta.

Col favore degli astri questi segni coroneranno i loro sogni a agosto

Il cielo di agosto si presenta particolarmente favorevole per la Vergine. Finalmente i nati di questo segno potranno approfittare del favore delle stelle per coronare i loro sogni. Avranno tanta energia per affrontare le situazioni e sapranno risolvere i problemi con grande intuito e fantasia. Tutte le cose intorno a loro gireranno per il verso giusto, e gli altri se ne accorgeranno e sapranno riconoscere le loro qualità. Agosto sarà dedicato alle ferie ma anche alla crescita professionale. Ci saranno occasioni importanti da sfruttare, che potrebbero cambiare in meglio la posizione lavorativa. Chi ha un lavoro dipendente potrebbe avere un avanzamento di carriera, mentre i lavoratori autonomi potrebbero ricevere proposte molto interessanti dal punto di vista finanziario. Le stelle consigliano di non trascurare il partner e di trovare il tempo per coltivare l’amore.

