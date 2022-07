Giornate afose ma ricche di promesse, quelle che stiamo vivendo. Rappresentano il cuore dell’estate, il momento più bello dell’anno, quando il nostro astro, il Sole, ci illumina più a lungo regalandoci un po’ della sua forza. Niente ci sembra impossibile in questo periodo e tutto ci spinge a vivere con pienezza.

Dal 22 luglio il Sole si trova nel segno del Leone rafforzando il senso di fiducia nelle nostre capacità e il desiderio di affermazione, soprattutto in campo lavorativo. Anche Mercurio si trova nello stesso segno amplificando l’influenza del Sole e dandoci in più una carica di entusiasmo nell’affrontare le situazioni. Sono queste le settimane giuste per far decollare progetti importanti in cui riversare la nostra creatività e dove impegnarsi con serietà e determinazione. Il 28 luglio anche la Luna rinascerà nel segno del Leone. I segni di Fuoco sono i grandi favoriti, ma non solo.

Estate al top per il Sagittario

Fine luglio ricco di occasioni d’oro per questi segni zodiacali. Per il Sagittario saranno definitivamente superati i momenti di tensione dell’ultimo faticoso periodo. Ora, la congiunzione planetaria gioca a suo favore ed elimina anche i più piccoli ostacoli. Potrà portare avanti progetti ambiziosi a cui lavorare con grande energia, se non è ancora in ferie. Oppure, godersi il meritato riposo. Le vacanze saranno un momento magico in cui esprimere il desiderio d’avventura tipico del Centauro. Momenti di felice condivisione in famiglia, anche con la suocera. I single avranno incontri infuocati, così come vuole l’estate. La possibilità di fare nuove conquiste è dietro l’angolo e nessuno sa resistere al fascino spontaneo e alla parola scintillante dei nati in questo segno.

Fine luglio ricco di occasioni d’oro per questi segni zodiacali fortunatissimi

Periodo ricco di opportunità anche per i Gemelli, che hanno una grande voglia di tuffarsi finalmente nelle vacanze per recuperare una libertà senza confini. Avere dei limiti è per loro molto faticoso e cozza con il desiderio costante di evasione, di superare la linea dell’orizzonte. Finalmente è arrivato il momento in cui avranno l’energia fisica e mentale per farlo. Chi è in vacanza si tufferà nel divertimento senza limiti, chi lavora ancora metterà al bando le distrazioni e si concentrerà sui problemi da affrontare. Coinvolgeranno i colleghi con una ventata di entusiasmo e riceveranno tanta simpatia in cambio. Gli studenti ce la metteranno tutta per superare gli ultimi esami.

Momenti di tensione invece per gli Scorpione che dovranno agire con calma e ponderare ogni parola. La comunicazione è importante nei rapporti con gli altri e può rafforzare o rovinare le relazioni. Ma anche per loro c’è un campo fortunato, quello dell’amore. Saranno seducenti come non mai, in grado di far cadere ai loro piedi la vittima designata. Per i single si prevedono conquiste a gogò. Chi è già stabilmente in coppia potrebbe vivere situazioni insidiose a cui fare molta attenzione.

Lettura consigliata

Fortuna e successo dal 25 luglio per questi segni zodiacali favoriti da Giove