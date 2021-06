Coltivare fiori e piante può essere un’attività impegnativa. Infatti, in natura ci sono piante che richiedono una manutenzione continua e questo ci porta via davvero tanto tempo. Alcune di queste però si distinguono per essere tanto belle quanto semplici da coltivare. Tra queste ci sono i gerani che sono i fiori della primavera, sempre colorati e bellissimi. Oggi la nostra Redazione vuole consigliare un particolare tipo di geranio che non solo ha colori stupendi ma è anche davvero semplici da coltivare.

Questi particolarissimi gerani sono i più semplici da coltivare e stanno conquistando tutti

Il geranio Elke, anche detto geranium sanguineum è una particolare varietà di questo fiore. I suoi fiori sono di colore rosa in una tonalità intensa e luminosa. Questo colore, inoltre, è posto in risalto dalle venature di colore più intenso e dal bordo dei petali che risulta essere sfumato di bianco.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Le sue foglie sono di colore verde brillante e formate da lobi che possono variare di numero. Ciò che ha portato questo particolare fiore alla ribalta è il fatto che è molto semplice da coltivare ed ha bisogno davvero di poche cure. Dopo averne delineato le sue caratteristiche, scopriamo insieme come coltivare al meglio il geranio Elke.

Coltivazione

Come già detto in precedenza, questi particolarissimi gerani sono i più semplici da coltivare e stanno conquistando tutti. Infatti, basterà seguire queste poche e semplici abitudini per avere sempre fiori in grande quantità.

Innanzitutto, è fondamentale l’esposizione. Questa pianta preferisce una posizione di mezz’ombra luminosa che la protegga dal calore dei raggi del sole diretti. Questi potrebbero infatti rovinarla. Prestiamo però altrettanta attenzione a non lasciarla in luoghi poco luminosi perché ne risentirebbe la fioritura.

Dobbiamo tenere presente che la temperatura ideale per far crescere bene questa pianta sta tra i 16 e i 24 gradi. Per quanto sopporti bene il freddo, non è lo stesso con le temperature torride.

Annaffiature e terreno

Possiamo coltivare questa pianta sia in terra per colorare le bordure dei nostri giardini e le aiuole, oppure in vaso. In entrambi i casi, il geranio Elke preferisce un terreno di tipo acido, soffice e ricco di sostanza organica. Nonostante ciò, si adatta bene anche a terreni argillosi e meno ricchi.

Per quanto riguarda le annaffiature, dobbiamo cercare di mantenere il terreno sempre leggermente umido, sebbene sia in grado di resistere a periodi di siccità.

Se vogliamo far sì che fiorisca in maniera abbondante e rigogliosa, la Redazione consiglia di aggiungere al terreno del terriccio di letame. Questo permetterà di fornirle nutrimento e protezione durante i mesi più freddi.

Infine, durante tutto il periodo della fioritura fino alla fine dell’estate, una volta alla settimana forniamo alla nostra pianta del concime a lenta cessione.

Approfondimento

Questo fiore meraviglioso che colora i nostri pergolati possiede una caratteristica davvero unica.