Compiere 50 anni è un traguardo molto importante, sia a livello fisico che mentale. Cambia il modo di relazionarsi, i pensieri si evolvono sempre di più per affrontare questa nuova fase della vita.

A cambiare, però, non è solo la parte emotiva di sé stessi, l’organismo della donna subisce un netto cambiamento dovuto alla pre-menopausa o menopausa. Ciò significa che avviene un netto rallentamento del metabolismo e uno stravolgimento ormonale. Cominciano, in poche parole, dei cambiamenti fisiologici importanti e spesso è complicato gestirli o anche solo accettarli.

Non bisogna arrendersi passivamente a questo momento della vita, ma reagire e trovare le soluzioni al grasso in eccesso. Dopo i 50 anni le migliori attività per tonificare e dimagrire sono queste, basterà scegliere quella che si preferisce o alternare gli allenamenti.

Sport per accelerare il metabolismo

Per smaltire i chili di troppo bisogna fare attività fisica e abituarsi alle buone abitudini. Non è necessario massacrare il corpo con sessioni infinite e dolorose, meglio programmare in modo sensato e scegliere bene cosa fare, con l’aiuto di uno specialista. Una corretta alimentazione dovrà accompagnare gli allenamenti per raggiungere gli obiettivi desiderati.

Il walking è una camminata a passo sostenuto utile a rassodare, non ha particolari controindicazioni, se non si eccede. Rappresenta un esercizio cardio e basterà farlo per 20 minuti al giorno. Anche nuotare per 3 volte la settimana è un’attività che risveglia il metabolismo e aiuta a smaltire i liquidi. Lo yoga e la danza, oltre ad aiutare la postura, rilassano la mente e tonificano i muscoli, aumentando anche l’autostima.

3 esercizi a corpo libero

Primo esercizio

Poggiare schiena e nuca a contatto con il muro, seduti a terra. Girare la testa prima 10 volte verso destra, poi 10 volte a sinistra.

Secondo esercizio

Seduti, portare le braccia in alto, i gomiti alle orecchie, poi piegarle dietro la testa lentamente, prima la destra poi la sinistra, tenendo in mano un peso da 1 kg.

Terzo esercizio

In piedi, gambe divaricate, con un bastone tenuto con le mani all’estremità, praticare con il solo busto delle rotazioni, prima verso destra e poi sinistra.

Dopo i 50 anni le migliori attività per tonificare e dimagrire sono queste, da scegliere sempre in base agli eventuali problemi fisici che si hanno.