Come sappiamo, il periodo estivo è difficile per la salute dei capelli perché sono sottoposti a stress continui, soprattutto se scegliamo le vacanze al mare.

Il sole, il mare e il vento sono le cause principali del loro indebolimento, infatti rischiano di far perdere colore e corposità ai capelli.

Per chi non lo sapesse anche i raggi ultravioletti possono indebolire il fusto, disidratandolo inevitabilmente.

Pochi sanno che basta questo incredibile prodotto per proteggere i capelli al mare

L’olio di semi di lino è un sensazionale toccasana per la forza e la lucentezza dei capelli, ma non solo, i suoi utilizzi sono davvero molteplici.

Questo prodotto aiuta il nostro intestino a lavorare meglio, ha la capacità di ridurre il colesterolo e può alleviare eventuali bruciori di stomaco.

L’olio di semi di lino è adatto ai nostri capelli e, quando lo usiamo in una concentrazione pura, garantisce alla nostra chioma un sensazionale nutrimento.

Questo prodotto ammorbidisce in modo naturale e, intanto, idrata i nostri capelli quando sono secchi e sfibrati.

Inoltre, questo prodotto è un prezioso alleato in vacanza al mare, basterà applicarlo dopo lo shampoo utilizzando un pettine a denti larghi.

In questo modo distribuiremo l’olio uniformemente su tutta la nostra chioma, ovviamente optiamo sempre per un prodotto composto da semi di lino spremuti a freddo.

Questo è importante per avere la certezza di mantenere inalterate tutte le sue importantissime proprietà nutritive, come per esempio gli Omega-3.

Si consiglia anche di applicare l’olio prima di andare al mare, così avremo i capelli già protetti prima di arrivare in spiaggia.

È incredibile ma solo pochi sanno che basta questo incredibile prodotto per proteggerci i capelli al mare e la stagione delle vacanze è arrivata.

Alternativa

Per chi non ne fosse a conoscenza, si può anche creare il gel di semi di lino che ci può essere di grande aiuto.

Durante la mattinata, basterà versare un cucchiaio di semi di lino in un bicchiere colmo d’acqua e, alla sera, avremo un gel pronto all’uso.

Dovremo solo applicarlo sulla nostra chioma e attendere quindici minuti, lasciandolo in posa.