La bella stagione ci permette di rendere più belli e colorati i nostri spazi esterni. Oggi la Redazione vuole fare conoscere ai suoi Lettori un fiore davvero bellissimo.

Si chiama Aristolochia ed è una pianta rustica rampicante. Come sappiamo, le piante rustiche si distinguono perché in grado di adattarsi senza troppi problemi a condizioni climatiche difficili. Quello che in pochi sanno è che questa pianta è anche nota per una caratteristica davvero peculiare.

Questo fiore meraviglioso che colora i nostri pergolati possiede una caratteristica davvero unica

L’aristolochia è una pianta dai fiori grandi a forma di pipa. I suoi colori vanno dal giallo al rosso fino al verde e possiedono un profumo molto intenso. Proprio i suoi fiori sono in grado di catturare gli insetti che vengono attirati dal suo profumo e dai suoi colori. Questi insetti poi rimangono intrappolati al suo interno da dei peli che funzionano da barriera. Gli insetti riusciranno a liberarsi soltanto dopo aver impollinato il fiore.

Posizione e clima adatti

Coltivare l’aristolochia non è affatto difficile perché non richiede cure particolari. Nonostante si tratti di una pianta rustica, l’aristolochia cresce meglio se le destiamo un luogo luminoso e ben arieggiato. Dobbiamo fare attenzione però per quanto possibile ai venti e alle correnti perché possono danneggiarne i fiori.

Questa pianta è perfetta da coltivare in zone con un clima mite. Essa, infatti, patisce le temperature troppo rigide, ma anche il caldo estremo. Per questi motivi consigliamo di coltivarla in zone di mezz’ombra in modo che risulti protetta nelle ore in cui il sole è più caldo. Se la coltiviamo in vaso, possiamo tenerla sul terrazzo o su un balcone.

Se nel luogo in cui viviamo le temperature sono solite scendere sotto i 10 gradi cerchiamo di destinare a questa pianta un luogo più riparato.

Annaffiatura e concimazione

Questo fiore meraviglioso che colora i nostri pergolati possiede una caratteristica davvero unica. Come già detto in precedenza, l’aristolochia patisce i ristagni. Pertanto, la Redazione consiglia di annaffiare regolarmente la pianta ma senza esagerare.

Durante il periodo della ripresa vegetativa che generalmente coincide con l’inizio della primavera annaffiamo la pianta 2 volte alla settimana. Continuiamo così fino alla fine dell’estate e in inverno riduciamo le annaffiature ad una ogni 10 giorni.

In primavera ed estate possiamo diluire insieme all’acqua d’irrigazione del fertilizzante liquido. Scegliamone uno che sia ricco di azoto e potassio e somministriamolo ogni 15 giorni.

Se vogliamo che la nostra pianta cresca bene e rigogliosa, usiamo un terreno ricco di sostanza organica e ben drenato che impedisca i ristagni idrici.

