Anche le città racchiudono il loro fascino. Vacanza non è solo mare e montagna, ma è anche visita di luoghi e posti sconosciuti, incontro con culture diverse, con modi di vita diversi. Visitare altre città ha un fascino molto particolare. Specialmente se queste non sono nel nostro Paese ma all’estero, in Europa ma anche in altri continenti. Ma cosa visitare quando andiamo in un’altra città? C’è chi preferisce i musei, chi i palazzi storici o le chiese. Ma una città riserva molte altre attrattive, per esempio le vie cittadine, alcune delle quali veramente spettacolari.

La rivista britannica Time Out ha individuato le vie delle città che andrebbero visitate almeno una volta nella vita. Molti conoscono queste 3 città ma non conoscono queste loro strade considerate spettacolari. Secondo la rivista queste sono le strade più belle al mondo perché sono le più cool. Ovvero le più amate e frequentate dalla popolazione locale, ma anche le più visitate e apprezzate dai visitatori.

Ci sono vie che per le loro caratteristiche, per il loro fascino, per la loro bellezza, sono uniche. Molti conoscono queste 3 città ma non queste vie più belle al mondo. Come la Passeig de Sant Joan, a Barcellona, in Spagna. Tutti a Barcellona conoscono la Rambla, la lunga via che collega Piazza de Catalunya alla spiaggia di Barceloneta. Ma la via più bella in assoluto della città è Passeig de Sant Joan. Una lunga strada alberata che attraversa 4 quartieri della città e in cui pedoni e ciclisti sono i padroni.

Se si vuole respirare la vera aria londinese, allora South Bank è una tappa obbligata a Londra. Qui, dove il Tamigi fa una ansa, si trovano le maggiori attrattive della città. Dal London Eye, la famosissima ruota panoramica, al Millennium Bridge, al Shakespeare’s Globe. Senza dimenticare la miriade di pub, dove, in alcuni di questi si può consumare su una sdraio godendosi il sole.

Da Londra, volando oltre Oceano, fino al Pacifico, troviamo Los Angeles e il suo spettacolare Sunset Bulevard, unico al mondo. Una strada lunga 22 miglia, ben 35 km, dove si può veramente trovare di tutto. Teatro di migliaia di film, percorrerla tutta è un’attrazione unica. È la perfetta fotografia del mito della vita californiana. Sembrerà incredibile eppure molti conoscono queste 3 città ma non queste vie più belle al mondo. Almeno una volta nella vita devono essere visitate.

