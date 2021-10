Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) n. 123 del 30 settembre ha pubblicato un bando per la selezione di 126 unità, categoria B3. Un concorso per titoli ed esami per selezionare i prossimi operatori della Centrale Unica di Risposta del Numero Unico Europeo 112 (c.d. CUR NUE).

I futuri operatori telefonici prenderanno servizio presso una delle 3 sedi di assegnazione, ossia Modugno (provincia di Bari), Foggia o Campi Salentina (provincia di Lecce). È prevista la riserva dei posti, tra quelli messi a concorso, per i volontari delle FF.AA.

Sintetizziamo dunque i passaggi chiave del bando, anticipando che sono in arrivo 126 posti di lavoro in questa Regione del Sud con solo test a risposta multipla.

Requisiti di ammissione al concorso

Partiamo dai requisiti di ammissione al concorso:

cittadinanza italiana o di altro Stato membro UE o comunque il rispetto delle vigenti norme di legge in tema di cittadinanza;

un’età non inferiore ai 18 anni e non superiore a quella prevista in materia di collocamento a riposo;

il godimento dei diritti civili e politici e il non essere stati dispensati dall’elettorato politico attivo;

il non essere stati destituiti dall’impiego presso una P.A. (e casistiche similari);

il non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che ostacolino l’impiego presso la P.A.;

l’idoneità fisica all’impiego e la regolarità degli eventuali obblighi militari;

il possesso del diploma della scuola dell’obbligo e di una delle seguenti certificazioni informatiche. Vale a dire: E.C.D.L (European Computer Driving Licence) o Eipass (European Informatics Passport).

Termini e modalità di presentazione della domanda

L’inoltro della domanda di partecipazione al concorso potrà avvenire solo online. L’invio dovrà avvenire entro la mezzanotte dei 15 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’estratto dell’avviso sulla G.U., la Serie Concorsi.

Bisognerà compilare il modulo elettronico sul sistema “Step-One 2019”, previa registrazione del candidato allo stesso sistema. Il comma 5 dell’art. 3 elenca nel dettaglio tutte le informazioni che il candidato dovrà inserire nel modulo. Per la partecipazione al concorso, infine, il candidato deve essere in possesso di PEC.

Ai fini della partecipazione al concorso, in caso di più invii sarà considerata valida solo quella inviata per ultima. Inoltre è richiesto un versamento di 10,33 euro, quale contributo (non rimborsabile) di ammissione al concorso.

In arrivo 126 posti di lavoro in questa Regione del Sud con solo test a risposta multipla

Ai titoli vengono attribuiti al massimo 15 punti, di cui massimo 8 ai titoli di studio, 1 ai titoli vari e massimo 6 alle esperienze professionali. Al riguardo, il bando specifica l’attribuzione dei punti.

L’esame consisterà in un’unica prova scritta mediante la somministrazione di 60 domande con risposta a scelta multipla e durerà 60 minuti. La prova verterà su: strumenti applicativi informatici di base, lingua inglese, ordinamento di riferimento per il NUE 112, strumenti web. Poi cenni sulla normativa in materia di funzioni e compiti delle Forze dell’Ordine e di Pubblica Sicurezza ed elementi di diritto regionale.

La prova scritta s’intende superata con una votazione minima di 21/30. Le prove, infine, si svolgeranno in presenza con modalità contestuali, in date diverse per gruppi di candidati.

Infine, per tutti i dettagli e/o casistiche particolari, si invitano i Lettori interessati a prendere visione integrale del bando.

