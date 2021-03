Il ritornello, più o meno giusto, che sentiamo ripetere da chiunque segua una dieta dimagrante è: eliminare la pasta. Ma siamo sicuri sia sempre necessario? Questi esercizi permettono di smaltire un piatto di pasta in 5 minuti. Vediamo quali sono e come eseguirli.

Un piatto di 100 grammi di pasta al sugo ha, all’incirca, 400 chilocalorie. Chi si allena sa che per smaltire attivamente un tale numero di calorie ci vuol un bel po’ di sudore (circa 10 chilometri di corsa a buon passo).

Ebbene, una ricerca da poco pubblicata sull’American College of Sports Medicine’s Health & Fitness Journal contraddice questo assioma. Lo studio rivela come ripetere un esercizio ad alta intensità per 150 secondi (2 minuti e mezzo) può far consumare fino a 200 chilocalorie. Quindi 5 minuti di esercizio ci faranno smaltire un piatto di pasta (al netto di possibili oscillazioni causate dal metabolismo basale di ognuno).

Gli esercizi utili a tale scopo sono quelli idonei ad alzare rapidamente la frequenza cardiaca. Esercizi solitamente inseriti nei circuiti HIIT (High Intensity Interval Training). Vediamo quali sono e come svolgerli.

I migliori esercizi per bruciare calorie e come svolgerli

Come detto, dobbiamo affidarci ad esercizi che alzano i battiti. Qui proponiamo un breve elenco di 5 esercizi. Questi esercizi permettono di smaltire un piatto di pasta in 5 minuti:

a) burpees;

b) squat jump;

c) mountain climber;

e) skip ginocchia alte;

f) jumping jack.

Per chi non li conoscesse, è facile trovare in rete video tutorial che ne spiegano l’esecuzione. Sono tutti esercizi che si svolgono in due metri quadrati di spazio, senza bisogno di attrezzi.

Per quanto riguarda la modalità esecutiva, abbiamo due alternative. La prima è quella di scegliere un esercizio dei suddetti e ripeterlo, senza sosta, per l’intera durata della seduta (5 minuti).

La seconda è di alternare i 5 esercizi, passando al successivo ogni 30 secondi. In questo modo ripeteremo ogni esercizio per due volte nei 5 minuti. Alleniamoci in questo modo ogni giorno e un piatto di pasta non sarà più un problema.

