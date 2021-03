Molti di noi sono alla ricerca di un modo sicuro e facile per arrotondare le proprie entrate economiche. La buona notizia è che nell’era della pandemia all’epoca di Internet ci sono moltissimi modi che ci permettono di farlo seduti comodamente a casa nostra.

Oggi vediamo in che modo possiamo guadagnare online con questi siti sicuri.

Insegnanti a distanza

Se abbiamo già esaurito idee su come guadagnare soldi online possiamo prendere in considerazione un’opzione semplicissima a cui non avevamo mai pensato. Anziché vendere oggetti o effettuare data entry perché non pensiamo di vendere una nostra competenza?

Oggi vogliamo parlare della possibilità di svolgere l’attività di insegnante di lingua italiana online e di quanto questo possa essere piacevole e remunerativo.

Se abbiamo effettuato studi linguistici, umanistici o siamo persone con una buona padronanza della lingua italiana possiamo valutare l’idea di dare lezioni private a pagamento a studenti interessati a studiare e perfezionare l’italiano. Grazie a siti celebri ed affidabili possiamo mettere online le nostre competenze e guadagnare piccole somme oppure rendere questa la nostra attività principale.

Come funziona

Per delle lezioni online la paga oraria media si attesta sui 15 euro, che può alzarsi se siamo dei buoni docenti con buone recensioni. Per un insegnante valido e con esperienza che offre buoni servizi ai suoi studenti e una ottima qualità dell’insegnamento possiamo arrivare a 40/50 euro all’ora.

Vediamo come guadagnare online con questi siti sicuri. Tra i numerosi siti che mettono in contatto gli interessati e ci possono permettere di guadagnare online citiamo Superprof, che è perfetto per mettere in contatto la domanda e l’offerta, insegnanti e studenti. Ci si può proporre come tutor per l’italiano (e altre materie) e trovare studenti in tutto il mondo.

Italki invece è specializzato su lezioni di lingua e conversazioni uno a uno. Occorre registrarsi per la lingua che si intende insegnare e attendere di essere contattati.