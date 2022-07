I prodotti fatti in casa sono sempre più buoni e genuini rispetto a quelli industriali. Preparare un dolce con le nostre mani è un modo per coccolare le persone a noi care. L’estate è la stagione delle marmellate e delle confetture. Se abbiamo in casa dei frutti ammaccati o troppo maturi possiamo usarli per preparare una marmellata. Approfittando dei numerosi frutti di stagione, possiamo rimboccarci le maniche e preparare qualche deliziosa marmellata da assaporare anche durante l’inverno. Agosto è il mese dei fichi. Questo frutto così ricco di vitamina C e fibre è perfetto per realizzare una squisita marmellata. Se ciò che ci preoccupa è la dieta, non dobbiamo temere. Con questa ricetta non utilizzeremo lo zucchero. Inoltre, prepararla è davvero veloce perché usando la buccia, non perderemo altro tempo.

Ingredienti

2,5 kg di fichi;

250 ml di acqua;

succo di un limone;

mezza mela.

Marmellata di fichi veloce fatta in casa con la buccia e senza zucchero

Per preparare questa marmellata bastano pochissimi passaggi. Iniziamo lavando per bene i fichi uno per uno. Tagliamo i fichi in 4 parti e trasferiamoli in una pentola con fondo spesso. Aggiungiamo 250 millilitri d’acqua, spremiamo il succo di un limone ed uniamolo in pentola.

Dopo aver lavato con cura una mela, tagliamola a metà mantenendo la buccia. Tagliamo a cubetti metà mela ed aggiungiamola ai fichi in pentola.

A questo punto, facciamo cuocere il tutto a fuoco moderato. Non appena il composto raggiunge il bollore, lasciamo cuocere la marmellata per almeno un’ora. Per capire se la marmellata è pronta, preleviamone un cucchiaino dalla pentola e versiamolo su un piatto. Se inclinandolo questa scivola lentamente, la marmellata è della consistenza giusta e dunque sarà pronta. In caso contrario, lasciamola cuocere ancora per qualche minuto.

Consigli

La mela contiene pectina, una sostanza che serve a favorire l’addensamento della marmellata. Questa marmellata di fichi veloce fatta in casa è davvero deliziosa. Possiamo scegliere se mangiarla mantenendo i pezzetti o se frullarla. Nel secondo caso, prima di trasferirla nei barattoli frulliamola usando il minipimer. Versiamo la marmellata nei vasetti precedentemente sterilizzati, chiudiamoli e capovolgiamoli in modo da creare il vuoto. La marmellata fatta in casa si conserva chiusa in un luogo fresco e asciutto, protetta dalla luce del sole per circa un anno. Una volta aperta, invece, teniamola nel frigorifero e cerchiamo di consumarla entro un paio di settimane.

