L’applicazione di messaggistica WhatsApp, negli ultimi anni, si sta rinnovando di continuo. Infatti, non è raro che l’applicazione offra agli utenti che ne usufruiscono nuove funzioni. In questo caso ne sta arrivando un’altra molto interessante che aiuterà sicuramente anche chi vuole più privacy nelle chat. Infatti, la new entry che stiamo presentando riguarda le immagini che vengono inviate tra due utenti. Vediamo cosa cambierà a breve.

Finalmente è arrivata questa nuova funzione di WhatsApp che ci faciliterà la vita

Conto alla rovescia quasi terminato per una nuova possibilità da sfruttare nelle chat di una delle app di messaggistica più conosciute e usate. Infatti, finalmente è arrivata questa nuova funzione di WhatsApp che ci faciliterà la vita. In breve, questa news riguarda le immagini che invieremo o che riceveremo. La cosa interessante sta nel fatto che le foto potrebbero autodistruggersi se questa è la nostra volontà. Infatti, avremo la possibilità di impostare un timer, decidendo per quanti secondi il ricevente potrà guardare l’immagine che gli abbiamo appena inviato.

Ecco come funziona il meccanismo delle foto che si autodistruggono

La funzione presentata da WhatsApp è davvero molto semplice. Infatti, non ci vorrà molto per capire come metterla in atto. In questo modo, dopo pochissimi secondi, comprenderemo chiaramente come inviare le foto che si autodistruggeranno. In pratica, quando invieremo una foto, a sinistra in basso comparirà un pallino con un numero. Quel numero indica i secondi in cui il ricevente potrà vedere la foto. Saremo noi a scegliere quanto tempo dare. Ma quando le immagini spariranno, non ci sarà modo di recuperarle né di poterle condividere nuovamente. Per adesso la funzione sarà disponibile a breve solo per coloro che hanno effettuato l’accesso all’app beta. Una volta testata, poi, tutti coloro che hanno WhatsApp sul telefono potranno averla.

Approfondimento

Attenzione a questa versione di WhatsApp, perché ruba i dati dell’utente in pochissimo tempo