Spesso la Redazione di ProiezionidiBorsa ha parlato delle proprietà benefiche del succo di alcuni alimenti. Ad esempio, è il caso del succo di melagrana, dall’azione antibatterica e capace di contribuire a contrastare il colesterolo cattivo. Molto particolare e meno conosciuto, invece, è il succo di cavolo riccio fonte di vitamina K e omega 3.

L’articolo di oggi si propone di svelare le proprietà benefiche di un frutto davvero speciale. In realtà, l’ingrediente in questione è il frutto di una delle piante regine della stagione fredda. Ecco perché il Lettore potrebbe restare sorpreso da questo suo uso alternativo. Infatti, sembra incredibile ma questo succo vegetale detox ricco di vitamine e potassio potrebbe favorire buon sonno e pelle idratata. Scopriamo immediatamente di cosa si tratta e come prepararlo.

Un ortaggio per tante ricette e benefici

Da mesi ormai esaltiamo gli straordinari usi della zucca in cucina. Al forno, in padella o come ripieno per altre preparazioni, è un ingrediente davvero versatile amato da grandi e piccini.

A queste caratteristiche si aggiungono le proprietà nutrizionali di questo ortaggio appartenente alla famiglia delle Cucurbitaceae. Iniziamo col dire che 100 grammi di polpa di zucca contengono circa 18 calorie, il che la rende un cibo perfetto per regimi ipocalorici.

Ma le sorprese non sono finite qui. La zucca è fonte di vitamina A, un antiossidante importantissimo capace di proteggere la vista, la pelle e tutte le mucose del corpo umano. Il colore arancione esplicita il buon contenuto di vitamina C e betacarotene, fondamentali per il sistema immunitario.

Uno dei minerali in percentuali consistenti presenti nella zucca è il potassio. Proprio questa sostanza può favorire il benessere dell’apparato cardiovascolare poiché riduce la pressione sanguigna.

Incredibile ma questo succo vegetale detox ricco di vitamine e potassio potrebbe favorire buon sonno e pelle idratata

Siamo abituati a consumare la zucca cotta. Eppure il succo estratto dalla polpa cruda è un ingrediente molto versatile e ha un sapore amabile. Le migliori varietà per ricavarlo sono quelle la cui polpa ha un sapore dolce come la delica e la mantovana. Per produrlo basterà utilizzare un estrattore, una centrifuga o un normale frullatore. Chi non ama troppo la fibra, può scegliere di filtrarlo o di aggiungere del succo di mela.

Per esaltarne il sapore si può scegliere di unire della noce moscata, un pizzico di zenzero o del succo di limone. Se preferiamo gustarlo con un pizzico in più di dolce, allora addizioniamolo con un cucchiaino di miele o di malto. Il consiglio è di non servirlo mai troppo freddo, specialmente nelle stagioni fredde.