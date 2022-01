Gli amanti dei dolci si distinguono in due fazioni. C’è chi tifa per la pasta sfoglia, quella dei soffici dolci ripieni da colazione. Poi, invece, ci sono coloro che pensando al dessert non possono non scegliere una fetta di crostata.

La pasta frolla è una delle preparazioni base fondamentali della pasticceria. Farina, zucchero, scorza di limone ma soprattutto il burro. Questi sono gli ingredienti che costituiscono la ricetta classica della frolla. Purtroppo, però, non possiamo considerarla certo adatta a chi sta seguendo un regime alimentare.

Infatti, anche il più appassionato dovrà rinunciare alla friabile pasta frolla se ci tiene alla linea. Ma ecco pronta subito una golosa soluzione per non rinunciare a un dolce merenda. Perché bastano 5 minuti per preparare questa pasta frolla friabile e leggera senza glutine e burro per crostate e biscotti strepitosi.

Anche i puristi della ricetta tradizionale saranno conquistati da questa versione delicata e dal profumo inebriante. Pensata anche per chi soffre di intolleranza al glutine, si lavora facilmente ed è perfetta come base per moltissime preparazioni. Ma vediamo insieme come prepararla e conservarla per ogni occasione.

Bastano 5 minuti per preparare questa pasta frolla friabile e leggera senza glutine e burro per crostate e biscotti strepitosi

L’occorrente per preparare la nostra pasta frolla mille usi è facilissimo da reperire. Per quanto riguarda la farina, possiamo acquistare un preparato senza glutine in qualsiasi supermercato o bottega. In alternativa possiamo mescolare farina di riso con farina di grano saraceno. Otterremo una versione più integrale e dal sapore particolarmente inedito. In questo caso le dosi potrebbero leggermente cambiare in base alla consistenza dell’impasto.

Ma ecco la lista degli ingredienti

430 grammi di farina senza glutine;

90 millilitri di olio Evo;

80 grammi di malto o zucchero di canna;

2 uova medie;

scorza di limone biologico;

1 pizzico di sale.

Preparazione

Iniziamo preparando una capiente ciotola. Prendiamo le uova, rompiamole all’interno della ciotola e mescoliamo con lo zucchero o col malto e l’olio usando una frusta. Iniziamo a incorporare la farina poco a poco mescolando con un cucchiaio di legno. A metà aggiungiamo la scorza di limone. Bisogna ottenere un panetto dalla consistenza liscia. Forniamo una palla e conserviamola nella pellicola trasparente all’interno del frigorifero almeno per un’ora.

Prima di lavorarla e utilizzarla per le nostre ricette, togliamola dal frigorifero e lasciamola a temperatura ambiente per mezz’ora. Nel caso in cui volessimo conservarla più a lungo, lasciamola nella pellicola e congeliamola così com’è. Per utilizzarla, però, servirà scongelarla almeno due ore prima. Ecco pronta la nostra base senza ipocalorica senza burro né glutine.

